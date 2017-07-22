Logitech выпустила камеру для домашнего видеонаблюдения с круговым обзором и поддержкой Apple HomeKit
18 мая 2020, 17:22
Компания Logitech представила новую камеру безопасности Circle View стоимостью $159,99, предназначенную прежде всего для пользователей гаджетов Apple. Эта камера позволяет выстроить систему домашнего видеонаблюдения с поддержкой функции Apple HomeKit Secure Video. Видеозапись ведется с уровнем качества 1080p, угол обзора составляет 180⁰ от оси направления.
Как заявила Logitech, камера Circle View обладает широким динамическим диапазоном съемки. Даже при ярком солнечном свете она обеспечивает высокую детализацию. Хорошо камера ведет себя и при съемке в условиях значительного затенения. Это достигается за счет использования в Circle View инфракрасной камеры ночного видения, которая появилась уже в прежних версиях Logitech Circle. В условиях темноты запись обеспечивает приемлемую видимость на расстоянии до 5 метров.
Эксперты отмечают привлекательный дизайн модели. Корпус сделан из окрашенного в черный цвет алюминия.
Конструкция продумана до мелочей. Если нужно включить режим уединения (отсутствия видеозаписи), достаточно просто наклонить камеру вниз. Поворот камеры «лицом вниз» обеспечивает режим полного отсутствия поля для съемки.
Разработчик отмечает, что камера может быть установлена даже на улице, поскольку в ней предусмотрен «атмосферостойкий» корпус. У камеры есть микрофон и динамик для двусторонней связи через приложение Logitech Circle.
В прошлом Logitech предлагала камеры с питанием от батареи. Нынешняя модель - это проводной вариант: питание подается через кабель USB.
Камера Circle View поддерживает Apple Secure Video, поэтому облачные сервисы Logitech не используются. С помощью функции «Безопасного видео» сервиса HomeKit записанный материал шифруется и сохраняется в iCloud. Видео можно просматривать с камеры Circle View в приложении Home на iPhone, iPad и Mac.
За использование защищенного видео в рамках подключенной услуги «HomeKit» ежемесячная плата не взимается. Но чтобы эта функция работала, необходимо подключение плана хранения «iCloud» емкостью 200 Гбайт или 1 Тбайт. Для одной камеры достаточно резервов на 200 Гбайт ($2,99/месяц), а для нескольких камер - 1 Тбайт ($9,99/месяц).
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