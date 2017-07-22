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Слухи: Huawei решила испытать TSMC на прочность, разместив новый заказ на $700 млн, вопреки решению США

18 мая 2020, 18:02


Противостояние между Правительством США и Huawei продолжает накаляться. Только что из Тайваня получено сообщение, что местный производитель полупроводниковых изделий, компания TSMC, получила от Huawei заказ на $700 млн на выпуск чипов уровня 5- и 7-нм.

Как отмечают эксперты, присутствие в заявке упоминания 5-нм моделей процессоров, вероятно, указывает, что Huawei до сих пор рассматривает TSMC как базового производителя для выпуска будущего чипсета Kirin 1020 - сейчас он находится на стадии разработки.

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Упоминание в заказе 7-нм чипов относится, скорей всего, к выпуску процессоров для телекоммуникационного оборудования 5G операторского класса.




По имеющимся сведениям, TSMC не отказала Huawei, но заявила, что в настоящее время все производственные мощности компании загружены на 100%, поэтому сейчас нет возможности для приема новых заказов.

Очевидно, что главным сдерживающим фактором для приема заказа Huawei является выпуск новых правил, принятых в пятницу Министерством торговли США. Согласно этим правилам, компании-производители, использующие американское оборудование и программное обеспечение, обязаны получать специальную лицензию (разрешение) на поставку выпускаемой ими продукции компании Huawei.

В результате этого решения TSMC пришлось остановить все новые заказы Huawei. В тоже время уже существующие заказы с Huawei были сохранены, поскольку новые правила не распространяются на них.

Вопрос от СМИ по этому решению TSMC в Huawei отказались комментировать, а в TSMC назвали их «чисто рыночными слухами».



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