OPPO приостановила производство в Индии из-за коронавируса
18 мая 2020, 18:30
OPPO остановила один из своих заводе в Индии. Это произошло после того, как 8 сотрудников китайского производителя смартфонов сдали положительный результат на коронавирусную инфекцию. В настоящее время работа объекта приостановлена до дальнейшего уведомления.
Представитель OPPO India заявил, что компания будет рассматривать вопрос о принятии строгих мер для обеспечения безопасности как окружающей среды, так и своих сотрудников. Все помещения производства пройдут дезинфекцию. Завод закрывался и ранее, однако затем власти все-таки разрешили открыть производство, но новая вспышка инфекции вновь вынудила компанию вновь остановить работу завода.
Пресс-секретарь OPPO заявил, что компания приостановила все операции на производственном объекте в Большой Нойде и инициировала тестирование на COVID-19 для более чем 3000 сотрудников. Сотрудникам с отрицательными результатами позволят продолжить работу в офисе, но с соблюдением всех мер предосторожности.
Информацию о восьми зараженных сотрудниках в OPPO раскрывать отказались. Известно лишь, что все они сейчас находятся в больнице.
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