Анонс Honor V6: 5G-планшет с поддержкой Wi-Fi 6 и огромным экраном
18 мая 2020, 19:10
Honor сегодня провел конференцию Smart Life, где представил ряд новых продуктов, в числе которых планшет Honor V6. В последние годы рынок планшетов сильно сократился, но и Huawei, и Honor сохранили на нем весьма внушительный вес. С новым Honor V6 суббренд Huawei выходит на рынок премиальных планшетов с поддержкой 5G и Wi-Fi 6.
Honor V6 оснащен 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и соотношением экрана к корпусу 84%. Задняя панель выглядит очень стильно и представлена в трех цветах.
Под капотом чипсет Kirin 985, который обеспечивает поддержку подключения 5G. Он также поддерживает технологию WiFi 6+ и полосу пропускания 160 МГц. На борту четыре динамика и поддержка 3D-звуковых эффектов Histen 6.1. Что касается камеры, то Honor V6 имеет одну 8-мегапиксельную камеру спереди и 13-мегапиксельную камеру на задней стороне.
Honor V6 поставляется со стилусом, распознающим 4096 уровней давления. Стилус может быть использован для рисования. Honor даже поделился картиной, нарисованной художником на этом планшете. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Планшет можно заряжать через порт USB-C.
Honor еще не объявил стоимость и дату появления новинки в продаже. Скорее всего, эта информация будет обнародована в июне.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".