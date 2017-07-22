РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Honor V6: 5G-планшет с поддержкой Wi-Fi 6 и огромным экраном

18 мая 2020, 19:10


Honor сегодня провел конференцию Smart Life, где представил ряд новых продуктов, в числе которых планшет Honor V6. В последние годы рынок планшетов сильно сократился, но и Huawei, и Honor сохранили на нем весьма внушительный вес. С новым Honor V6 суббренд Huawei выходит на рынок премиальных планшетов с поддержкой 5G и Wi-Fi 6.

Анонс Honor V6


Honor V6 оснащен 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и соотношением экрана к корпусу 84%. Задняя панель выглядит очень стильно и представлена в трех цветах.

Анонс Honor V6


Под капотом чипсет Kirin 985, который обеспечивает поддержку подключения 5G. Он также поддерживает технологию WiFi 6+ и полосу пропускания 160 МГц. На борту четыре динамика и поддержка 3D-звуковых эффектов Histen 6.1. Что касается камеры, то Honor V6 имеет одну 8-мегапиксельную камеру спереди и 13-мегапиксельную камеру на задней стороне.




Honor V6 поставляется со стилусом, распознающим 4096 уровней давления. Стилус может быть использован для рисования. Honor даже поделился картиной, нарисованной художником на этом планшете. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Планшет можно заряжать через порт USB-C.

Анонс Honor V6


Honor еще не объявил стоимость и дату появления новинки в продаже. Скорее всего, эта информация будет обнародована в июне.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Слухи: Apple готовится выпустить в этом году недорогой iPad на процессоре A12
  • Планшет Honor V6 получит флагманский чипсет Kirin 985 с поддержкой 5G
  • Dell представила два новых тонких и мощных ноутбука
  • Amazon представила линейку планшетов начального уровня
  • Redmi представит новые ноутбуки в конце мая

    • следующая новость
    Honor выпустил свой первый маршрутизатор Router 3 класса WiFi 6+

    предыдущая новость
    OPPO приостановила производство в Индии из-за коронавируса

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 мая, 2020

    Новый добротный смартфон Huawei Y8p появился на рынке, невзирая на позицию США

    Honor представила серию умных телевизоров Honor X1 Smart TV

    Xfinity Mobile предлагает пользоваться сетями 5G в США бесплатно

    Microsoft и Mojang Studios продали 200 миллионов копий Minecraft

    Honor официально анонсировал ноутбук MagicBook Pro 2020

    Honor выпустил свой первый маршрутизатор Router 3 класса WiFi 6+

    Анонс Honor V6: 5G-планшет с поддержкой Wi-Fi 6 и огромным экраном

    OPPO приостановила производство в Индии из-за коронавируса

    Слухи: Huawei решила испытать TSMC на прочность, разместив новый заказ на $700 млн, вопреки решению США

    Logitech выпустила камеру для домашнего видеонаблюдения с круговым обзором и поддержкой Apple HomeKit

    Носимый трекер Muse Covid19 обещает защитить от коронавируса

    Realme TV получит чипсет от MediaTek и четыре мощных стереодинамика

    Смартфон Redmi 10X средней ценовой категории показал производительность, близкую к флагманской

    SMIC готова начать массовое производство SoC для Huawei (HiSilicon) на 14-нм техпроцессе FinFET

    MediaTek представила чипсет Dimensity 820

    TSMC прекратила принимать заказы на производство чипсетов от Huawei

    Chuwi выпустит ультракомпактный ПК на процессоре Intel Core i5

    Геймерская версия Realme X50 Pro получит камеру хуже, чем у оригинала

    Microsoft объявила об изменениях в наборе стилевых правил Fluent Design

    Huawei в конце мая представит свой самый дешевый 5G-смартфон

    ССЫЛКИ