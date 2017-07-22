Honor выпустил свой первый маршрутизатор Router 3 класса WiFi 6+
18 мая 2020, 19:40
Китайская компания Honor объявила о выпуске своего первого маршрутизатора класса WiFi 6+, получившего название Honor Router 3. Анонс нового изделия состоялся на мероприятии Smart Life Product Launch в Китае. Сразу были объявлены цены на Honor Router 3. Цена будет вполне демократичной: всего 219 юаней ($31).
Новый маршрутизатор Honor Router 3 очень сильно напоминает по своим характеристикам аналогичный маршрутизатор Huawei AX3 Series WiFi 6+, отличаясь от него, прежде всего, формой корпуса и некоторыми другими элементами. Фактически их характеристики во многом совпадают, как и стандарт AX3.
Секрет «зеркальности» легко разгадывается, если знать, что HONOR представляет собой бренд, принадлежащий китайской компании Huawei Technologies. Создание суббренда Honor и развитие продуктовой линейки Huawei Consumer Business Group в рамках стратегии двойного бренда объясняется желанием разделить выпускаемые продукты на два отдельных направления - продукты для основной рынка (бренд Huawei) и продукты для молодых потребителей (бренд Honor).
Вычислительная часть маршрутизатора Honor Router 3 WiFi 6+ базируется на двухъядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц. Он выпущен на собственных производственных мощностях Huawei - заводе дочерней компании Lingxiao. Объем ОЗУ маршрутизатора составляет 128 Мбайт, объем флэш-памяти - тоже 128 Мбайт. Потребляемая мощность составляет менее 12 Вт при использовании блока питания 12 В / 1 А. Габаритные размеры Honor Router 3 - 242x151,9x40,9 мм, вес 379 г.
Маршрутизатор работает под управлением ОС Huawei RTOS, для управления используется приложение Huawei Smart Life, доступное на платформах Android и iOS.
Маршрутизатор поддерживает одновременно режим работы на двух каналах: 2,4 ГГц (574 Мбит/с) и 5 ГГц (2402 Мбит/с). Суммарная пиковая скорость передачи данных достигает 3976 Мбит/с. Маршрутизатор оснащен четырьмя антеннами с усилением 5 dBi.
Поддерживаются следующие протоколы передачи: 802.3, 802.3u и 802.3ab. Предусмотрены три режима работы: Wall Penetration, Standard и Sleep. Поддерживаемые функции безопасности: WPA3, брандмауэр, DMZ, защита от DDoS-атак, и др.
В настройках есть все необходимые функции управления, которые позволяют настроить маршрутизатор с учетом требований: ограничение пропускной способности, ограничение полосы пропускания, родительский контроль, ускорение игрового трафика, ретрансляция WiFi, создание гостевой сети, фильтрация MAC-адресов, VPN и многое другое.
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