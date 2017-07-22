Honor официально анонсировал ноутбук MagicBook Pro 2020
18 мая 2020, 20:30
Honor официально анонсировал MagicBook Pro 2020 на мероприятии Smart Life, которое состоялось сегодня в Китае. Ранее уже сообщалось о том, что неделю назад магазин JD.com объявил предзаказ на этот ноутбук, не дожидаясь официального анонса.
Новый Honor MagicBook Pro 2020 имеет 16,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей, 100% цветовой гаммой sRGB и коэффициентом экрана к корпусу равном 90%. Модель имеет сертификацию TÜV Rheinland.
Новый ноутбук от Honor представлен в двух конфигурациях процессора - Intel Core i5 или Core i7 10-го поколения в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Ноутбук также оснащен графикой Nvidia GeForce MX350.
На борту Honor MagicBook Pro 2020 всплывающая веб-камера. Кроме этого ноутбук поддерживает ряд программных настроек, таких как многоэкранная совместная работа с поддерживаемыми устройствами. Есть и функция упрощенного обмена файлами между устройствами аналогичная Apple AirDrop.
В Honor MagicBook Pro 2020 предусмотрен новый режим производительности, который можно активировать с помощью клавиши быстрого доступа (Fn) + P - в этом режиме производительность процессора ноутбука и скорость рендеринга увеличиваются на 8% и 15%.
Honor MagicBook Pro 2020 появится в продаже с 19 мая. Модель в конфигурации с Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценивается в $843 (60 000 руб.), а модель с Intel Core i7 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ будет стоить $942 (68 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".