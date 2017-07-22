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Microsoft и Mojang Studios продали 200 миллионов копий Minecraft

18 мая 2020, 20:55





Причуды приходят и уходят, но увлечение Minecraft еще не утихло. Компания разработчик и создатель многолетнего хита Minecraft - Mojang Studios и компания Microsoft поделились сегодня очень интересными цифрами касающимися продаж игры. Оказывается, что с момента выхода Minecraft в свет в 2011 году было продано 200 миллионов копий игры.

Microsoft и Mojang Studios продали 200 миллионов копий Minecraft


Чтобы понять все масштабы можно привести сравнительные цифра. Так, Grand Theft Auto V находится на далеком втором месте с 120 миллионами проданных копий. Также впечатляет тот факт, что большинство пользователей все еще активны. Microsoft говорит, что 126 миллионов человек играют в Minecraft ежемесячно.

Вполне вероятно, что частью такого долгосрочного успеха являются результаты Mojang Studios и Microsoft, продолжающих поддерживать игру с обновленным контентом и функциональностью. Только за последние несколько месяцев компании предложили учителям бесплатный доступ к Minecraft: Education Edition, а также интегрировали Minecraft Education Collection в основную версию игры. Это означает, что каждый человек имеет бесплатный доступ к образовательному контенту до конца июня.

Microsoft и Mojang Studios продали 200 миллионов копий Minecraft


Кроме того, после небольшой задержки, Minecraft Dungeons выйдет 26 мая, и бесплатное обновление Nether будет доступно где-то этим летом. Вполне возможно, что, эти дополнения восполнят тот факт, что фестиваль Minecraft был отложен на целый год.



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