Причуды приходят и уходят, но увлечение Minecraft еще не утихло. Компания разработчик и создатель многолетнего хита Minecraft - Mojang Studios и компания Microsoft поделились сегодня очень интересными цифрами касающимися продаж игры. Оказывается, что с момента выхода Minecraft в свет в 2011 году было продано 200 миллионов копий игры.
Чтобы понять все масштабы можно привести сравнительные цифра. Так, Grand Theft Auto V находится на далеком втором месте с 120 миллионами проданных копий. Также впечатляет тот факт, что большинство пользователей все еще активны. Microsoft говорит, что 126 миллионов человек играют в Minecraft ежемесячно.
Вполне вероятно, что частью такого долгосрочного успеха являются результаты Mojang Studios и Microsoft, продолжающих поддерживать игру с обновленным контентом и функциональностью. Только за последние несколько месяцев компании предложили учителям бесплатный доступ к Minecraft: Education Edition, а также интегрировали Minecraft Education Collection в основную версию игры. Это означает, что каждый человек имеет бесплатный доступ к образовательному контенту до конца июня.
Кроме того, после небольшой задержки, Minecraft Dungeons выйдет 26 мая, и бесплатное обновление Nether будет доступно где-то этим летом. Вполне возможно, что, эти дополнения восполнят тот факт, что фестиваль Minecraft был отложен на целый год.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".