Xfinity Mobile предлагает пользоваться сетями 5G в США бесплатно
18 мая 2020, 21:20
Виртуальный телеком-оператор Xfinity Mobile, работавший до сих пор по всей территории США как провайдер услуг доступа к точкам Wi-Fi, теперь активно расширяет свое сервисное предложение. Сегодня он предлагает своим клиентам возможность пользоваться услугами мобильной связи стандарта 5G бесплатно.
Недавно Xfinity Mobile выпустил обновленную линейку тарифных планов. Принципы формирования тарифов стали для многих неожиданными. Компания предложила бесплатный доступ к услугам связи 5G, как уже было отмечено ранее. Однако было еще одно условие: выбор одного из тарифных планов предусматривал оплату только за объем переданных данных.
Услуги Xfinity Mobile предоставляются клиентам на территории 31 крупных городов США. Конечно, клиенты будут обязаны платить за получение пакета услуг. Но даже технически доступ к мобильной сети 5G включен в пакет действительно по расценкам - $0/месяц.
Тарифные планы серии «плата за Гиги» предусматривает несколько вариантов месячной оплаты: стартовый пакет обойдется в $15 за 1 Гбайт, следом идет $30 за 3 Гбайт, далее - $60 за 10 Гбайт, а наконец пакет Unlimited за $45 за неограниченный доступ с одного устройства.
Имеется также опция mix-and-match («смешивать и сопоставлять»). Она позволяет в течение биллингового цикла переключиться на безлимит или вернуться на «Плата за Гиги».
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".