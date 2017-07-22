У Honor сегодня состоялось большое мероприятие по анонсу ряда продуктов. Мы уже рассказали вам о новом маршрутизаторе, ноутбуке и планшете. Настала очередь умного телевизора Honor X1 Smart TV.
Серия Honor X1 Smart TV доступна в трех размерах: 50-дюймовый, 55-дюймовый и 65-дюймовый. Все модели оснащены 4K-дисплеем высокой четкости с соотношением экрана к корпусу 94%. Новинка поддерживает широкую цветовую гамму 92% DCI-P3. Кроме того, телевизор оснащен технологией MEMC, которая обеспечивает динамическую компенсацию изображения в реальном времени.
Что касается качества звука, Honor X1 имеет на борту четыре динамика мощностью 10 Вт и две независимые звуковые камеры 0,5 л, обеспечивающие объемный звук на уровне домашнего кинотеатра. Модели телевизоров также оснащены большой звуковой полостью 1L, 31-сегментной регулировкой звука EQ с самым передовым алгоритмом обработки звука Huawei Histen.
Honor X1 оснащен смарт-чипом Honghu 818, четырехъядерным процессором с частотой 1,5 ГГц, который плавно декодирует видео 8K и 4K. Под капотом также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Вполне возможно, что будут представлены и другие конфигурации.
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