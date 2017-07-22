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Новый добротный смартфон Huawei Y8p появился на рынке, невзирая на позицию США

18 мая 2020, 22:10


Компания Huawei тихо, без всякого шума анонсировала выпуск нового смартфон Huawei Y8p. Устройство представляет собой фактически адаптированную для международного рынка версию национальной модели Enjoy 10s, которая была анонсирована в Китае в октябре прошлого года.

Камерность анонса отражает два важных признака. Первый - компания Huawei, несмотря ни на какие угрозы в свой адрес со стороны Правительства США, продолжает намеченную программу по наращиванию международного присутствия на розничном рынке. Несмотря на обострение отношений после принятия Правительством США поправок к правилам сотрудничества компаний, использующих технологии или программные продукты США, с Huawei, китайский вендор не меняет своих договоренностей и продолжает развиваться свое присутствие на международных рынках.

Huawei Y8p


Второй признак касается развития собственной программной экосистемы мобильных приложений. Несмотря на запрет использования традиционных сервисов Google, Huawei постепенно наращивает собственный магазин приложений AppGallery.

Новый телефон Huawei Y8p оснащен 6,3-дюймовым дисплеем FHD+ OLED с традиционным, каплевидным вырезом под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Есть сканер отпечатков пальцев. Задняя часть покрыта стекловидным покрытием, там же вертикально расположен тройной камерный блок.




Смарфтон работает на чипсете Kirin 710F, оснащен 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт основной памяти. Благодаря слота SD можно дополнительно установить еще 256 Гбайт памяти.

Huawei поставляется с основной 48-мегапиксельной задней камерой, 8-мегапиксельной широкоугольной камерой с углом обзора 120° и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для съемки в ночных условиях имеется ручной ночной режим AIS.

Huawei Y8p


Емкость аккумулятора смартфона Huawei Y8p составляет 4000 мАч. Устройство поддерживает зарядку на 10 Вт. Имеется поддержка Bluetooth 5.0 и двухдиапазонного Wi-Fi. Имеются двойной слот под SIM, NFC, разъем USB Type-C и аудиоразъем.

Телефон работает на базе Android 10 с интерфейсом EMUI 10.1. Доступ к мобильным услугам Google отсутствует, но есть их полные мобильные аналоги - сервисы Huawei, в том числе Huawei AppGallery и Huawei MEETime.

Huawei Y8p выпускается в двух цветах - Breathing Crystal (Прозрачно-голубоватый) и Midnight Black (Иссиня черный).



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