Вчера Huawei подтвердила, что анонсирует новый смартфон Huawei Enjoy Z не позднее 24 мая. Сегодня журналистам уже удалось найти еще не представленный смартфон на предзаказе в нескольких интернет-магазинах Китая. На сайтах есть рендеры будущего устройства и некоторые его технические характеристики.
Huawei Enjoy Z будет доступен в трех цветах - черном, розовом и темно-синем. Скорее всего, смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. По некоторым данным, под капотом смартфона будет чипсет MediaTek Dimensity 800, но эта информация сейчас на уровне слухов и основана лишь на том, что Huawei Enjoy Z должен стать недорогим 5G-смартфоном.
Что касается камеры, то основная будет представлена 48-мегапиксельным сенсором, а также двумя датчиками на 8 и 2 мегапикселя. О фронтальной камере пока ничего неизвестно.
Huawei Enjoy Z будет доступен в вариантах с 6 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ памяти. Цены на эти варианты не известны. Ожидается, что Enjoy Z дебютирует как самый доступный 5G-смартфон Huawei.
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