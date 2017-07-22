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Huawei Enjoy Z уже появился на предзаказе в нескольких онлайн-магазинах

19 мая 2020, 08:04




Вчера Huawei подтвердила, что анонсирует новый смартфон Huawei Enjoy Z не позднее 24 мая. Сегодня журналистам уже удалось найти еще не представленный смартфон на предзаказе в нескольких интернет-магазинах Китая. На сайтах есть рендеры будущего устройства и некоторые его технические характеристики.

Huawei Enjoy Z


Huawei Enjoy Z будет доступен в трех цветах - черном, розовом и темно-синем. Скорее всего, смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. По некоторым данным, под капотом смартфона будет чипсет MediaTek Dimensity 800, но эта информация сейчас на уровне слухов и основана лишь на том, что Huawei Enjoy Z должен стать недорогим 5G-смартфоном.

Что касается камеры, то основная будет представлена 48-мегапиксельным сенсором, а также двумя датчиками на 8 и 2 мегапикселя. О фронтальной камере пока ничего неизвестно.

Huawei Enjoy Z


Huawei Enjoy Z будет доступен в вариантах с 6 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ памяти. Цены на эти варианты не известны. Ожидается, что Enjoy Z дебютирует как самый доступный 5G-смартфон Huawei.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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