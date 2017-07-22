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Слухи: Sony и Microsoft готовят на лето ряд анонсов и презентаций

19 мая 2020, 08:55


Пандемия COVID-19 привела к отмене большинства крупных отраслевых мероприятий, но все крупные издатели обещают продолжать свои собственные анонсы и презентации в онлайне. Сейчас самыми ожидаемыми событиями в мире технологий считаются грядущие презентации от трех крупнейших участников рынка игровых консолей - Sony, Microsoft и Nintendo. Эти компании умеют держать своих поклонников в напряжении, а пандемия коронавируса им в этом помогает.

Sony и Microsoft готовят на лето ряд анонсов и презентаций


Однако сегодня по интернету разлетелась некоторая информация, которая несомненно вызовет интерес у поклонников этих консолей. Говорят, что Sony планирует два больших события на это лето - одно в начале июня, а другое в августе. Согласно данным инсайдеров, на этих мероприятиях компания продемонстрирует ряд игр для нескольких поколений PlayStation. Что касается того, когда будет представлена аппаратная часть будущей консоли от Sony, то инсайдеры также склоняются к августовскому мероприятию.




Microsoft ранее уже пообещала каждый месяц рассказывать поклонникам о том, как идут дела. Это касается, как самой Xbox Series X, так и игр, которые разрабатываются под эту консоль. Кроме того, возможно, что в июне публике будет продемонстрировано аппаратное обеспечение будущей консоли.

Вокруг Nintendo все всегда покрыто завесой тайны. В принципе в этом плане ничего не изменилось и, возможно, что некоторые анонсы и и презентации станут сюрпризом и будут проходить без какого-либо предупреждения. Как, например, неожиданный анонс Paper Mario: The Origami King на прошлой неделе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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