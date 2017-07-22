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Samsung разработала 50-мегапиксельный фотодатчик ISOCELL GN1 с 2-пиксельным автофокусом

19 мая 2020, 09:51


Компания Samsung анонсировала выпуск нового фотодатчика ISOCELL GN1, имеющего несколько существенных отличий от предшественников. Это и премиальное разрешение в 50 мегапикселей, и удвоенный увеличенный размер пикселей, и ускоренный механизм автофокусировки, и встроенная поддержка видеозаписи формата 8K.

Сенсор ISOCELL GN1 имеет размер 1/1,3 дюйма. Это - первый в линейке компании Samsung датчик, который поддерживает на аппаратном уровне сразу два механизма предварительной обработки: технологию двухпиксельной автофокусировки Samsung Dual Pixel и технологию пиксельного слияния Tetracell (4-в-1).

ISOCELL GN1


Samsung Dual Pixel

В основе технологии Samsung Dual Pixel используется конструкционная особенность датчика. Фактически каждый пиксель представляет собой два фотодиода, расположенные рядом друг с другом. Благодаря тому, что они принимают свет под разным углом, датчик способен мгновенно обнаруживать разницу в принимаемых сигналах и выполнять фокусировку на желаемом объекте под любым углом и вне зависимости от того, подвижный или неподвижный это объект.




Таким образом, новый датчик фактически представляет собой конгломерат из 100 млн точек фокусировки (по два агента в каждом пикселе). Механизм сверхбыстрой автофокусировки позволяет получать отличные результаты даже в условиях низкой освещенности.

Tetracell

Другая особенность датчика состоит в следующем. Благодаря тому, что каждый пиксель формируется из двух расположенных рядом фотодиодов, он получает свет под разным углом. Так появляется дополнительный параметр - фаза принимаемого изучения.

Помимо этого, используется механизм «удвоения светосилы». По данным Samsung, собственный размер пикселя в матрице ISOCELL GN1 составляет 1,2 мкм. При использовании технологии Tetracell, объединяющей два соседних пикселя в один, приводит к тому, что эффективный размер пикселя возрастает вдвое - до 2,4 мкм.

С учетом этих механизмов выстроена технология слияния пикселей Tetracell. Она позволяет улучшать способность пикселей к захвату и обработке больше света, объединяя по сути четыре пиксельных сигнала в один. В результате Tetracell позволяет получать более яркие снимки с разрешением 12,5 Мп, создавая т.н. «звездные панорамы».

По данным Samsung, в арсенале есть также алгоритм, который позволяет захватывать 100-мегапиксельные изображения с помощью 50-мегапиксельного датчика.

ISOCELL GN1


Другие технологии

Другие функции нового датчика: Smart ISO, гироскоп EIS, запись видео с разрешением 8K при скорости до 30 кадр/сек. Имеется возможность также записи видео с уровнем качества 1080p при скорости до 240 кадр/сек (с автофокусом) и 400 кадров в секунду (без автофокуса).

Производство

Массовое производство ISOCELL GN1 будет запущено в конце этого месяца. Выпуск новых смартфонов с сенсором ISOCELL GN1 можно ожидать уже в конце этого года.

Основными конкурентами датчика Samsung ISOCELL GN1 называют Sony IMX 689 и IMX700 с аналогичными функциями.

По слухам, в настоящее время компания Samsung работает над созданием датчиков с разрешением 150, 250 и 600 Мп.



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