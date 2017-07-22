ZOTAC анонсировал выпуск игрового рюкзака третьего поколения VR GO 3.0
19 мая 2020, 10:28
Крупная тайваньская компания ZOTAC, известная поставкой компьютерных комплектующих, продолжает развивать свое другое бизнес-направление - поставку компьютерных аксессуаров. ZOTAC объявила о выпуске новой линейки игровых рюкзаков VR GO. Согласно классификации вендора, это - игровые рюкзаки третьего поколения VR GO 3.0. Их анонс было проведен ZOTAC еще на международной выставке CES 2020.
Новые устройства по сути являются полноценными ноутбуками для замены настольных компьютеров. Их главное отличие, кроме наличия плечевых ремней и кармашков, состоит в отсутствии дисплея. Зато имеется возможность для подключения гарнитуры VR. Сам игровой рюкзак по сути представляет собой полноценную «VR-гарнитуру».
Это первое обновление игровых рюкзаков VR GO за последние два года. Прежняя модельная линейка VR GO 2.0 была запущена в 2018 году, в разгар популярности программ для виртуальной реальности.
Новый игровой рюкзак VR GO 3.0 имеет усиленную конструкцию, которая позволяет защитить «встроенный ноутбук» от внешних «контактов». Имеются также всевозможные приспособления, которые повышают удобство при ношении.
Как отметил вендор, в новой модели улучшена теплоизоляция и добавлена новая вентиляция.
Обновилась аппаратная начинка. Теперь в комплектацию входит процессор Core i7-9700, графическая карта GeForce RTX 2070, 16 Гбайт памяти DDR4-2667 SO-DIMM и 240 Гбайт памяти NVMe SSD.
Устройство поставляется с двумя батареями, причем имеется возможность для их горячей замены. Батарейный блок (по крайней мере, один из них) можно заменить в процессе игры.
VR GO 3.0 поддерживает широкий спектр стандартов VR HMD, установлена ОС Windows 10.
Компания пока не раскрыла цену.
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