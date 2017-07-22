Компания ASRock представила три материнские платы LGA1200, входящие в семейство Steel Legend. Они включают в себя модели H470, B460, и плату B460M форма-фактора Micro-ATX. Все три платы предлагают технологию BFB от ASRock, которая улучшает производительность процессоров, позволяя им лучше поддерживать повышенные частоты.
Модель H470 Steel Legend оснащена 11-фазным VRM, который питается от комбинации 8-контактных и 4-контактных EPS-разъемов. На борту также два слота M.2-22110 с радиаторами и интерфейсом PCI-Express 3.0 x4. Есть разъем M.2 E-key для карт WLAN, а также решение для аудиосистемы на базе Realtek ALC1200 и возможность сетевого подключения на скорости 2,5 Гбит с помощью контроллера Realtek. Также плата оснащена парой портов USB 3.2 gen 2, включая порт type-C.
B460 Steel Legend имеет на борту более простой 9-фазный VRM, который приводит ЦП в действие, питаясь от 8-контактного разъема EPS. Плата также оснащена двумя слотами M.2 с интерфейсом PCI-Express 3.0 x4 и радиаторами, а также слотом M.2 E-key для карт WLAN.
Материнская плата B460M Steel Legend, как уже упоминалось выше, имеет форм-фактор Micro-ATX. Процессорный VRM аналогичен тому, что используется в модели B460 Steel Legend. ASRock удалось втиснуть на эту компактную плату два слота M.2 (один из них с радиатором, оба с интерфейсом gen 3.0 x4). Так же, как и на предыдущих моделях, здесь присутствует премиум-решение для аудиосистемы на базе ALC1200 и сетевой интерфейс 2,5 Гбит.
Компания не раскрывала цены на новую линейку материнских плат.
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