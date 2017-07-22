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ASRock пополнила линейку материнских плат Steel Legend моделями с сокетом LGA1200

19 мая 2020, 11:04




Компания ASRock представила три материнские платы LGA1200, входящие в семейство Steel Legend. Они включают в себя модели H470, B460, и плату B460M форма-фактора Micro-ATX. Все три платы предлагают технологию BFB от ASRock, которая улучшает производительность процессоров, позволяя им лучше поддерживать повышенные частоты.

ASRock пополнила линейку материнских плат Steel Legend


Модель H470 Steel Legend оснащена 11-фазным VRM, который питается от комбинации 8-контактных и 4-контактных EPS-разъемов. На борту также два слота M.2-22110 с радиаторами и интерфейсом PCI-Express 3.0 x4. Есть разъем M.2 E-key для карт WLAN, а также решение для аудиосистемы на базе Realtek ALC1200 и возможность сетевого подключения на скорости 2,5 Гбит с помощью контроллера Realtek. Также плата оснащена парой портов USB 3.2 gen 2, включая порт type-C.

ASRock пополнила линейку материнских плат Steel Legend


B460 Steel Legend имеет на борту более простой 9-фазный VRM, который приводит ЦП в действие, питаясь от 8-контактного разъема EPS. Плата также оснащена двумя слотами M.2 с интерфейсом PCI-Express 3.0 x4 и радиаторами, а также слотом M.2 E-key для карт WLAN.

ASRock пополнила линейку материнских плат Steel Legend


Материнская плата B460M Steel Legend, как уже упоминалось выше, имеет форм-фактор Micro-ATX. Процессорный VRM аналогичен тому, что используется в модели B460 Steel Legend. ASRock удалось втиснуть на эту компактную плату два слота M.2 (один из них с радиатором, оба с интерфейсом gen 3.0 x4). Так же, как и на предыдущих моделях, здесь присутствует премиум-решение для аудиосистемы на базе ALC1200 и сетевой интерфейс 2,5 Гбит.

Компания не раскрывала цены на новую линейку материнских плат.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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