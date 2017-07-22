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Анонс JONSBO CR-1000 Plus: мощный процессорный кулер с двумя вентиляторами

19 мая 2020, 11:43




JONSBO сегодня представила новую модель процессорного кулера CR-1000 Plus. Это башенный кулер с алюминиевыми ребрами и вентиляцией типа push-pull. Конструкция радиатора включает в себя четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм, непосредственно контактирующие с процессором. Они отводят тепло от процессора прямиком на алюминиевый стэк, который вентилируется парой 120-мм вентиляторов.

Анонс JONSBO CR-1000 Plus


Оба вентилятора имеют скорость вращения от 700 до 1500 оборотов в минуту, создавая воздушный поток от 26,1 до 57,35 CFM. При этом уровень, создаваемого ими шума, не превышает от 20,55 до 31,2 дБА в зависимости от скорости их вращения. Вентиляторы оснащены RGB-подсветкой.

Анонс JONSBO CR-1000 Plus


Кулер имеет габариты 128 x 101 x 158 мм и весит 745 грамм. Среди поддерживаемых типов процессорных сокетов - LGA1200, LGA115x и AM4. Цены на новинку пока неизвестны.



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