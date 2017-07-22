Телевизор Samsung QLED 8K TV Q950TS наконец стал доступен для предзаказа, а его официальные продажи должны стартовать 1 июня 2020 года. Этот телевизор называют главным флагманом 2020 года на рынке смарт-телевизоров. Samsung QLED 8K TV Q950TS поставляется с различными технологиями улучшения изображения. Он оснащен технологией отображения высокого класса под названием Full Array Elite и имеет технологию цветопередачи широкой цветовой гаммы. Дисплей содержит до 33 миллионов пикселей благодаря UHD-панели и поставляется с процессором Samsung Quantum Dot 8K AI нового поколения.
Этот процессор использует модернизированную версию технологии AI Upscaling, которая позволила конвертировать контент в более высокие разрешения, такие как 8K. Samsung QLED 8K TV Q950TS также использует искусственную нейронную сеть и имеет алгоритм глубокого обучения с адаптивной технологией изображения. Последнее позволяет телевизору автоматически регулировать световую и цветовую температуру в соответствии с окружающим освещением.
Samsung 8K QLED Q950TS имеет два динамика по обеим сторонам. Интересно, что Samsung оснастила телевизор технологией OTS+. Телевизор использует программное обеспечение на основе ИИ, которое позволяет ему отслеживать аудио и видео для повышения качества прослушивания через канал объемного звучания 5.1.
Одним из его основных аспектов, несомненно, является дисплей. Экран Q950TS занимает почти всю его переднюю панель - 99 процентов. Другими словами, вокруг экрана есть совсем незначительные обрамления. 8K QLED TV стоит примерно $7 000 (500 000 руб.) за 65-дюймовую модель, в то время как 75-дюймовая и 85-дюймовая версии стоят примерно $9 848 (710 000 руб.) и $14 068 соответственно (1012900 руб.).
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