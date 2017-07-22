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Samsung объявила предзаказ на телевизор стоимостью больше миллиона рублей

19 мая 2020, 12:53




Телевизор Samsung QLED 8K TV Q950TS наконец стал доступен для предзаказа, а его официальные продажи должны стартовать 1 июня 2020 года. Этот телевизор называют главным флагманом 2020 года на рынке смарт-телевизоров. Samsung QLED 8K TV Q950TS поставляется с различными технологиями улучшения изображения. Он оснащен технологией отображения высокого класса под названием Full Array Elite и имеет технологию цветопередачи широкой цветовой гаммы. Дисплей содержит до 33 миллионов пикселей благодаря UHD-панели и поставляется с процессором Samsung Quantum Dot 8K AI нового поколения.

Телевизор Samsung QLED 8K TV Q950TS


Этот процессор использует модернизированную версию технологии AI Upscaling, которая позволила конвертировать контент в более высокие разрешения, такие как 8K. Samsung QLED 8K TV Q950TS также использует искусственную нейронную сеть и имеет алгоритм глубокого обучения с адаптивной технологией изображения. Последнее позволяет телевизору автоматически регулировать световую и цветовую температуру в соответствии с окружающим освещением.

Samsung 8K QLED Q950TS имеет два динамика по обеим сторонам. Интересно, что Samsung оснастила телевизор технологией OTS+. Телевизор использует программное обеспечение на основе ИИ, которое позволяет ему отслеживать аудио и видео для повышения качества прослушивания через канал объемного звучания 5.1.

Телевизор Samsung QLED 8K TV Q950TS


Одним из его основных аспектов, несомненно, является дисплей. Экран Q950TS занимает почти всю его переднюю панель - 99 процентов. Другими словами, вокруг экрана есть совсем незначительные обрамления. 8K QLED TV стоит примерно $7 000 (500 000 руб.) за 65-дюймовую модель, в то время как 75-дюймовая и 85-дюймовая версии стоят примерно $9 848 (710 000 руб.) и $14 068 соответственно (1012900 руб.).



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