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Google подала патентную заявку на жесты для умных часов Pixel Watch

19 мая 2020, 13:13


Как сообщает PatentlyApple, на прошлой неделе Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало патентную заявку на жесты для умных часов. Заявка была подана компанией Google в январе 2019 года. Большинство экспертов рынка сразу сделали вывод, что предложенные в заявке жесты могут относиться к новым функциям ОС WearOS либо к разработкам, имеющим прямое отношение к давно ожидаемым умным часам Google Pixel Watch.

Выпустит ли Google свои Pixel Watch в этом году?

В прошлом году Google потратила $40 млн на приобретение интеллектуальной собственности у известного производителя наручных часов Fossil. В ноябре прошлого года Alphabet, родительская компания Google, объявила о покупке за $2,1 млрд американской корпорации Fitbit, производителя носимых устройств для фитнеса и здоровья. Все это дает основания предположить, что выход Pixel Watch можно ожидать совсем скоро, возможно, даже в этом году.

Google Pixel Watch


О самих умных часах Pixel Watch известно пока крайне мало. Сообщалось, что внутри будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Часы будут постоянно прослушивать голосовые команды. Корпус часов будет иметь «интеллектуальный» сенсорный ободок, наподобие Samsung Gear Sport, проводя по которому пальцем можно будет управлять контентом.




Из других особенностей Google Pixel Watch отмечались поддержка NFC, особые средства для безопасности устройства, встроенный сканер отпечатков пальцев для реализации технологий биометрии, а также обеспечение полной пыле- и влагозащиты, вплоть до того, что ими можно будет пользоваться в бассейне.

Однако все это пока только слухи, возможно, часть из них недостоверные.

В то же время многие упоминали о некоем секретном проекте Project Soli, который должен был добавить в смарт-часы Google Pixel Watch новую функцию управления жестами. Их будет считывать датчик, создаваемый в рамках проекта Project Soli.

Project Soli - это миниатюрный сенсор, который может отслеживать движения рук и пальцев в пространстве. Если внимательно изучить патентную заявку, поданную Google, то видно, что она предусматривает использование оптического датчика.

Датчик будет встроен в корпус умных часов и сможет считывать жесты пальцев, запястий и рук владельца часов. Чтобы случайный жест не вызвал нежелательное действие, датчик будет использовать определенный алгоритм для сопоставления каждого жеста с определенным навигационным действием.

Google Pixel Watch


По всей видимости, цель подачи заявки Google была именно в необходимости запатентовать навигационные жесты для умных часов. Скорее всего, Google будет использовать технологию радара Soli для этой функции.

Компания уже рассматривала возможность использования жестов Motion Sense в Pixel 4 и Pixel 4 XL. С их помощью пользователи должны были указывать на пропуск потокового сообщения, отклонение входящего вызова, отключения будильника и многое другое. Возможности были настолько широки, что Google, по сообщениям, решила отказаться от этой функции в Pixel 5.



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