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Realme распродала 70 тысяч Realme Narzo 10 за 128 секунд

19 мая 2020, 13:40


Складывается такое ощущение, что кризис - это не про китайских производителей смартфонов. Вот уже который старт продаж новой модели оборачивается невиданным спросом, когда телефоны скупают в считанные секунды, будто это хлеб в голодные времена.

Realme распродала 70 тысяч единиц Realme Narzo 10 за 128 секунд


Так, например, произошло во время недавнего старта продаж смартфона Realme Narzo 10 стоимостью $158 (11 000 руб.). Как сообщили в компании, первые 70 000 смартфонов Narzo 10 были проданы менее чем за 128 секунд. На очереди продажи Realme Narzo 10A, а учитывая что он стоит еще дешевле, можно ожидать повышенного спроса и новых рекордов.




Напомним, что Realme Narzo 10 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с каплевидной выемкой и разрешением HD+. Под капотом чипсет Helio G80 в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Realme распродала 70 тысяч единиц Realme Narzo 10 за 128 секунд


На задней панели расположена квадро-камера с основным 48-мегапиксельным сенсором, ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. На борту аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Это очень неплохие характеристики для смартфона стоимостью $158 (11 000 руб.), так что столь высокий спрос в первый день продаж не кажется удивительным.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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