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Представлены умные часы Amazfit Ares в военном стиле

19 мая 2020, 15:37


Компания Huami Technology официально объявила о выпуске новой модели умных часов Amazfit Ares. Они предназначены для использования на открытом воздухе. Главные отличительные особенности: 70 спортивных режимов и поддержка профессиональной системы сбора и анализа показаний Firstbeat.

Amazfit Ares собирает и записывает 40 ключевых показателей здоровья, таких как частота сердечных сокращений, скорость и высота над уровне моря. В списке поддержки - 70 спортивных режимов: ходьба, езда на велосипеде, плавание, танцы, борьба и различные игровые виды спорта.

huami_amazfit_ares_b


Firstbeat - это система сбора информации о состоянии организма и ее анализа в режиме реального времени. Система ведет запись с различных датчиков, а специальная программа оценивает их, выдавая различные показатели: вариабельность сердечного ритма, частота сердечных сокращений, кислородный баланс и другие важные медицинские показатели.




На аппаратном уровне в Amazfit Ares используется оптический датчик BioTracker PPG, разработанный Huami Technology. Трекер помогает контролировать частоту сердечных сокращений, например, во время спортивных упражнений. Вместе с Amazfit Ares поставляется система оценки здоровья Huami-PAI, позволяющая отслеживать изменения персонального цифрового профиля здоровья.

Устройство имеет 1,28-дюймовый цветной дисплей квадратной формы. Циферблат покрыт стеклом Corning Gorilla Glass, которое обеспечивает высокую износостойкость и защиту от падений. Водонепроницаемость Amazfit Ares составляет до 50 метров. Модель Amazfit Ares выпускается в двух цветах - черном и армейском зеленом. Цена модели - $70.

huami_amazfit_ares


Время автономной работы в режиме ежедневного использования Amazfit Ares составляет 14 дней. В режиме часов работоспособность Amazfit Ares сохраняется в течение 90 дней без подзарядки.



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