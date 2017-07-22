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Nintendo активно кошмарит судами посягнувших на ее интеллектуальную собственность

19 мая 2020, 16:33


Nintendo вновь взялась рьяно отстаивать свою интеллектуальную собственность подавая иски в суд на хакеров, которые взламывают платформу Switch, а также продают программное обеспечение для воспроизведения пиратских игр Nintendo. Некоторые такие судебные иски были поданы компанией в штате Огайо и Сиэтле против ряда анонимных ответчиков с разных веб-сайтов, все из которых продают продукты хакерской группы под названием Team Xecuter.

Nintendo активно кошмарит судами посягнувших на ее интеллектуальную собственность


Согласно документам, эти продукты позволяют пользователям обходить меры, направленные на предотвращение несанкционированного доступа и копирования игр Nintendo. При этом они могут загрузить несанкционированную операционную систему и играть в пиратские игры.




Это не первый раз, когда Nintendo обращает свое внимание на незаконную торговлю своей интеллектуальной собственностью. Еще в 2019 году компания подала в суд на сервис загрузки игр на основе подписки RomUniverse за незаконное предложение игр Nintendo на своей платформе.

В прошлом мы также видели, как компания проявляла "юридическую агрессию" в отношении разработчиков инди-игр, поставщиков различных развлекательных услуг, копировавших идеи Nintendo, и, конечно же, прямых подражателей ее продуктов.

Что касается текущей ситуации, то Nintendo требует $2500 (180 000 руб.) за каждый случай пиратства, который будет выявлен на том или ином интернет-ресурсе. Это может привести к весьма солидному штрафу для тех, кого уже поймали, и дать недвусмысленный посыл другим потенциальным пиратам, что Nintendo готова рьяно отстаивать свою интеллектуальную собственность.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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