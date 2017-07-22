Nintendo активно кошмарит судами посягнувших на ее интеллектуальную собственность
19 мая 2020, 16:33
Nintendo вновь взялась рьяно отстаивать свою интеллектуальную собственность подавая иски в суд на хакеров, которые взламывают платформу Switch, а также продают программное обеспечение для воспроизведения пиратских игр Nintendo. Некоторые такие судебные иски были поданы компанией в штате Огайо и Сиэтле против ряда анонимных ответчиков с разных веб-сайтов, все из которых продают продукты хакерской группы под названием Team Xecuter.
Согласно документам, эти продукты позволяют пользователям обходить меры, направленные на предотвращение несанкционированного доступа и копирования игр Nintendo. При этом они могут загрузить несанкционированную операционную систему и играть в пиратские игры.
Это не первый раз, когда Nintendo обращает свое внимание на незаконную торговлю своей интеллектуальной собственностью. Еще в 2019 году компания подала в суд на сервис загрузки игр на основе подписки RomUniverse за незаконное предложение игр Nintendo на своей платформе.
В прошлом мы также видели, как компания проявляла "юридическую агрессию" в отношении разработчиков инди-игр, поставщиков различных развлекательных услуг, копировавших идеи Nintendo, и, конечно же, прямых подражателей ее продуктов.
Что касается текущей ситуации, то Nintendo требует $2500 (180 000 руб.) за каждый случай пиратства, который будет выявлен на том или ином интернет-ресурсе. Это может привести к весьма солидному штрафу для тех, кого уже поймали, и дать недвусмысленный посыл другим потенциальным пиратам, что Nintendo готова рьяно отстаивать свою интеллектуальную собственность.
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