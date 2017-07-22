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BIOSTAR анонсировала две материнские платы серии RACING с поддержкой процессоров Intel 10-го поколения

19 мая 2020, 17:14




BIOSTAR представила две новые модели материнских плат RACING B460GTA и RACING B460GTQ, поддерживающих процессоры Intel 10-го поколения. Обе модели имеют стильное фирменное оформление. Благодаря более высокому энергопотреблению последних процессоров Intel 10-го поколения обе материнские платы были разработаны со значительным вниманием к энергоэффективности и охлаждению.

RACING B460GTA и RACING B460GTQ


Обе модели оснащены технологией Super Hyper PWM, благодаря которой удалось добиться предельно стабильного питания, что положительно сказывается на защите критических компонентов материнских плат.

RACING B460GTA и RACING B460GTQ


Обе модели имеют схожие технические характеристики и элементы дизайна, однако выполнены в различных форм-факторах. Так, модель RACING B460GTA выполнена в форм-факторе ATX, а RACING B460GTQ - это плата форм-фактора Micro-ATX, которая станет отличным решением для сборки мощного и компактного ПК.

RACING B460GTA и RACING B460GTQ


Благодаря уникальному дизайну Armor Gear обе материнки обладают эффективным отводом тепла. На борту предусмотрено место для размещения светодиодной подсветки ROCK ZONE RGB, что позволяет пользователям настраивать внешний вид своей материнской платы, используя при этом программное обеспечение LED DJ.

RACING B460GTA и RACING B460GTQ


RACING B460GTA и RACING B460GTQ позволяют разместить до 128 ГБ оперативной памяти. Новинки поддерживают PCIe M.2 (32 Гбит/с), память Intel Optane и оснащены разъемом CPU-Fan, предназначенным для подключения системы жидкостного охлаждения. Обе модели оснащены портами HDMI, DisplayPort, DVI-D, четырьмя портами USB 3.2 (Gen 1), Super LAN Surge Protection и GbE LAN.

Новинки уже доступны для предзаказа на сайте производителя. В качестве бонуса покупатели получат четырехлетнюю гарантию.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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