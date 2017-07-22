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Умные очки Apple Glass выйдут в 2020 году: большая утечка характеристик

19 мая 2020, 17:35


Благодаря известному YouTube-блогеру Джону Проссеру из компании Front Page Tech в сеть попала детальная информация о новых умных очках Apple Glass, в том числе цены, дата выпуска, ключевые функции и многое другое.

Как сообщил Проссер, очки Apple Glass будут иметь вполне традиционный вид. Они совсем не будут похожи на «игровые» гарнитуры AR/VR. Официальных (или появившихся в результате утечки) снимков с дизайном будущих очков пока нет, поэтому Проссер разметил фотографию традиционных очков, напоминающих компьютерную гарнитуру.

Apple Glass


Оправа, как ожидается, будет иметь более «квадратный» дизайн, а не традиционный овал, который нередко появлялся в более ранних концепциях Apple Glass. Более ранние прототипы очков, которые уже были выпущены, изготавливались из пластика. В то же время, Проссер утверждает, что существует большая вероятность появления в окончательной версии очков металлической оправы.

Apple Glass


Как ранее сообщалось, Apple собирался добавить с правой стороны очков сканер LiDAR. Это открывает уникальные возможности для подсветки на поверхность отображения различный AR-контент в соответствии со сценариями обработки.




Уже известно, что ради дальнейшего улучшения пользовательского опыта Apple передала все прежние наработки, полученные в ходе развития сканера LiDAR для iPad Pro, в распоряжение команды, которая сейчас занимается смарт-очками Apple Glass.

В то же время, из-за соображений безопасности, в Apple решили не размещать на прототипе гарнитуры Apple Glass дополнительные камеры. Конечно, Apple может отказаться от этого решения и добавить их в окончательную версию, но пока такой информации нет.

Обе линзы смарт-очков будут отображать информацию через специальный интерфейс, получивший название Starboard. По слухам, им можно будет управлять с помощью жестов, касаясь оправы Apple Glass, или путем манипуляций руками (жестами), двигая ими впереди - их будет считывать сканер LiDAR.

Apple Glass


Джон Проссер отметил, что Apple уделяет большое внимание развитию технологии сканирования QR-кодов. В частности, они применялись для тестирования гарнитуры. По всей видимости, Apple ожидает существенного роста случаев использования QR-кодов на практике.

Говоря о линзах, по слухам, Apple планирует внедрить поддержку розничной продажи рецептурных линз. Они должны быть доступны в качестве дополнения к смарт-очкам. Есть также информация, что их цена, что неудивительно, будет «выписываться» индивидуально.

В настоящее время нет информации о солнцезащитных очках Apple Glass. Известно, что Apple столкнулась с определенными трудностями при настройке дисплеев на тонированных линзах, поэтому такие модели пока не предусмотрены.

Сообщается, что гарнитура Apple Glass будет анонсирована на мероприятии в 3-4 квартале 2020 года. Цена в США составит $499 плюс стоимость рецептурных линз, если потребуется. В комплект войдет также специальная подставка для беспроводной зарядки.

Apple Glass

Apple Glass

Apple Glass




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