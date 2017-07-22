РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Sony запатентовала смартфон с всплывающими динамиками и селфи-камерой

19 мая 2020, 18:00




Производители смартфонов предприняли множество разнообразных попыток, чтобы сделать свои смартфоны полноэкранными. Один из таких способов - это оснащение гаджетов механизмом всплывающей фронтальной камеры. Теперь патент на смартфон с аналогичным механизмом зарегистрировала компания Sony.

Sony запатентовала смартфон с всплывающими динамика


Согласно недавно опубликованному патенту, Sony рассматривает возможность оснащения нового смартфона механизмом всплывающей фронтальной камеры. При этом, помимо самой камеры, там будет расположен еще и динамик.

Sony подала заявку на патент еще в 2018 году, но он был опубликован ВОИС (Всемирным ведомством по интеллектуальной собственности) лишь недавно. Патентные изображения показывают смартфон Sony с едва заметными рамками вокруг экрана. При этом снизу и сверху предусмотрен выдвижной механизм, где располагаются динамики и селфи-камера.

Sony запатентовала смартфон с всплывающими динамиками


Это означает, что устройство Sony Xperia будет иметь двойную акустическую систему. Динамики также поднимаются и опускаются в соответствии с выполняемой задачей. Нижняя и верхняя часть поднимаются во время вызова, а во время селфи будет подниматься лишь верхняя часть. Другими словами, эти два механизма полностью независимы и активируются автоматически.

К сожалению, это всего лишь патент, и в настоящее время остается лишь строить догадки на счет того, действительно ли подобный смартфон находится в разработке Sony. Или это всего лишь очередная идея, которая так и останется на чертежах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Huawei Enjoy Z уже появился на предзаказе в нескольких онлайн-магазинах
  • Новый добротный смартфон Huawei Y8p появился на рынке, невзирая на позицию США
  • Huawei в конце мая представит свой самый дешевый 5G-смартфон
  • Слухи: чипсет Dimensity 800+ будет представлен как Dimensity 820
  • Большая утечка о Redmi Note 10 5G: чипсет MediaTek Dimensity 820 и до 8 Гбайт ОЗУ

    • следующая новость
    Dell выпустил самый маленький и легкий бизнес-ноутбук Latitude 9510

    предыдущая новость
    Умные очки Apple Glass выйдут в 2020 году: большая утечка характеристик

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 мая, 2020

    Новый Samsung T7 SSD показал двукратный рост производительности по сравнению с предшественником

    Выставка IFA 2020 в Берлине все-таки состоится

    Dell выпустил самый маленький и легкий бизнес-ноутбук Latitude 9510

    Sony запатентовала смартфон с всплывающими динамиками и селфи-камерой

    Умные очки Apple Glass выйдут в 2020 году: большая утечка характеристик

    BIOSTAR анонсировала две материнские платы серии RACING с поддержкой процессоров Intel 10-го поколения

    Nintendo активно кошмарит судами посягнувших на ее интеллектуальную собственность

    Представлены умные часы Amazfit Ares в военном стиле

    Realme распродала 70 тысяч Realme Narzo 10 за 128 секунд

    Google подала патентную заявку на жесты для умных часов Pixel Watch

    Samsung объявила предзаказ на телевизор стоимостью больше миллиона рублей

    Анонс JONSBO CR-1000 Plus: мощный процессорный кулер с двумя вентиляторами

    ASRock пополнила линейку материнских плат Steel Legend моделями с сокетом LGA1200

    ZOTAC анонсировал выпуск игрового рюкзака третьего поколения VR GO 3.0

    Samsung разработала 50-мегапиксельный фотодатчик ISOCELL GN1 с 2-пиксельным автофокусом

    Слухи: Sony и Microsoft готовят на лето ряд анонсов и презентаций

    Huawei Enjoy Z уже появился на предзаказе в нескольких онлайн-магазинах

    18 мая, 2020

    Новый добротный смартфон Huawei Y8p появился на рынке, невзирая на позицию США

    Honor представила серию умных телевизоров Honor X1 Smart TV

    Xfinity Mobile предлагает пользоваться сетями 5G в США бесплатно

    ССЫЛКИ