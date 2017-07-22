Производители смартфонов предприняли множество разнообразных попыток, чтобы сделать свои смартфоны полноэкранными. Один из таких способов - это оснащение гаджетов механизмом всплывающей фронтальной камеры. Теперь патент на смартфон с аналогичным механизмом зарегистрировала компания Sony.
Согласно недавно опубликованному патенту, Sony рассматривает возможность оснащения нового смартфона механизмом всплывающей фронтальной камеры. При этом, помимо самой камеры, там будет расположен еще и динамик.
Sony подала заявку на патент еще в 2018 году, но он был опубликован ВОИС (Всемирным ведомством по интеллектуальной собственности) лишь недавно. Патентные изображения показывают смартфон Sony с едва заметными рамками вокруг экрана. При этом снизу и сверху предусмотрен выдвижной механизм, где располагаются динамики и селфи-камера.
Это означает, что устройство Sony Xperia будет иметь двойную акустическую систему. Динамики также поднимаются и опускаются в соответствии с выполняемой задачей. Нижняя и верхняя часть поднимаются во время вызова, а во время селфи будет подниматься лишь верхняя часть. Другими словами, эти два механизма полностью независимы и активируются автоматически.
К сожалению, это всего лишь патент, и в настоящее время остается лишь строить догадки на счет того, действительно ли подобный смартфон находится в разработке Sony. Или это всего лишь очередная идея, которая так и останется на чертежах.
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