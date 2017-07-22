Dell выпустил самый маленький и легкий бизнес-ноутбук Latitude 9510
19 мая 2020, 18:42
Dell выпустил новую модель бизнес-ноутбука Latitude 9510. Как утверждает производитель, это - самый маленький и легкий в мире 15-дюймовый бизнес-ноутбук премиального класса. По объявленным характеристикам, продолжительность его работы от аккумулятора составляет до 34 часов. Вес ноутбука равен всего 1,4 кг.
Прежде всего отмечаются отличные впечатления от просмотра на его 15-дюймовом экране InfinityEdge. Экран ноутбука имеет разрешение 1920х1080 пк FHD 16:9, он покрыт антибликовым покрытием, поверхность защищена стеклянным покрытием Gorilla Glass 6, помогающая избегать появления царапин и трещин в случае падения. Яркость дисплея составляет 400 nits, допускается применение стилуса.
Для обеспечения высокой производительности Latitude 9510 оснащен процессором Intel Core i7 vPro 10-го поколения. Dell утверждает, что новое устройство способно обеспечить автономную работы на протяжении до 34 часов.
Intel Wi-Fi 6 (Gig +) обеспечивает почти трехкратный прирост скорости беспроводной связи. Доступны для настройки Gigabit LTE, 5G и новая технология eSIM.
Новый Latitude 9510 может применяться не только как ноутбук, но и как трансформер 2-в-1. Он имеет матовый алюминиевый дизайн с алмазными гранями.
Новый Dell Latitude 9510 доступен по цене от $1899.
Отметим, что признак «самый маленький в мире», видимо, очень понравился вендору. Недавно Dell анонсировал другой 14-дюймовый бизнес-ноутбук «2-в-1» - Latitude 9410, который отличается прежде всего размером диагонали экрана. Он обеспечивает до 27 часов автономной работы и продается по цене $1799.
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