РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Dell выпустил самый маленький и легкий бизнес-ноутбук Latitude 9510

19 мая 2020, 18:42


Dell выпустил новую модель бизнес-ноутбука Latitude 9510. Как утверждает производитель, это - самый маленький и легкий в мире 15-дюймовый бизнес-ноутбук премиального класса. По объявленным характеристикам, продолжительность его работы от аккумулятора составляет до 34 часов. Вес ноутбука равен всего 1,4 кг.

Прежде всего отмечаются отличные впечатления от просмотра на его 15-дюймовом экране InfinityEdge. Экран ноутбука имеет разрешение 1920х1080 пк FHD 16:9, он покрыт антибликовым покрытием, поверхность защищена стеклянным покрытием Gorilla Glass 6, помогающая избегать появления царапин и трещин в случае падения. Яркость дисплея составляет 400 nits, допускается применение стилуса.

dell_latitude_9510


Для обеспечения высокой производительности Latitude 9510 оснащен процессором Intel Core i7 vPro 10-го поколения. Dell утверждает, что новое устройство способно обеспечить автономную работы на протяжении до 34 часов.

Intel Wi-Fi 6 (Gig +) обеспечивает почти трехкратный прирост скорости беспроводной связи. Доступны для настройки Gigabit LTE, 5G и новая технология eSIM.




Новый Latitude 9510 может применяться не только как ноутбук, но и как трансформер 2-в-1. Он имеет матовый алюминиевый дизайн с алмазными гранями.

Новый Dell Latitude 9510 доступен по цене от $1899.

Отметим, что признак «самый маленький в мире», видимо, очень понравился вендору. Недавно Dell анонсировал другой 14-дюймовый бизнес-ноутбук «2-в-1» - Latitude 9410, который отличается прежде всего размером диагонали экрана. Он обеспечивает до 27 часов автономной работы и продается по цене $1799.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Honor официально анонсировал ноутбук MagicBook Pro 2020
  • Анонс Honor V6: 5G-планшет с поддержкой Wi-Fi 6 и огромным экраном
  • Слухи: Apple готовится выпустить в этом году недорогой iPad на процессоре A12
  • Планшет Honor V6 получит флагманский чипсет Kirin 985 с поддержкой 5G
  • Dell представила два новых тонких и мощных ноутбука

    • следующая новость
    Выставка IFA 2020 в Берлине все-таки состоится

    предыдущая новость
    Sony запатентовала смартфон с всплывающими динамиками и селфи-камерой

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 мая, 2020

    Новый Samsung T7 SSD показал двукратный рост производительности по сравнению с предшественником

    Выставка IFA 2020 в Берлине все-таки состоится

    Dell выпустил самый маленький и легкий бизнес-ноутбук Latitude 9510

    Sony запатентовала смартфон с всплывающими динамиками и селфи-камерой

    Умные очки Apple Glass выйдут в 2020 году: большая утечка характеристик

    BIOSTAR анонсировала две материнские платы серии RACING с поддержкой процессоров Intel 10-го поколения

    Nintendo активно кошмарит судами посягнувших на ее интеллектуальную собственность

    Представлены умные часы Amazfit Ares в военном стиле

    Realme распродала 70 тысяч Realme Narzo 10 за 128 секунд

    Google подала патентную заявку на жесты для умных часов Pixel Watch

    Samsung объявила предзаказ на телевизор стоимостью больше миллиона рублей

    Анонс JONSBO CR-1000 Plus: мощный процессорный кулер с двумя вентиляторами

    ASRock пополнила линейку материнских плат Steel Legend моделями с сокетом LGA1200

    ZOTAC анонсировал выпуск игрового рюкзака третьего поколения VR GO 3.0

    Samsung разработала 50-мегапиксельный фотодатчик ISOCELL GN1 с 2-пиксельным автофокусом

    Слухи: Sony и Microsoft готовят на лето ряд анонсов и презентаций

    Huawei Enjoy Z уже появился на предзаказе в нескольких онлайн-магазинах

    18 мая, 2020

    Новый добротный смартфон Huawei Y8p появился на рынке, невзирая на позицию США

    Honor представила серию умных телевизоров Honor X1 Smart TV

    Xfinity Mobile предлагает пользоваться сетями 5G в США бесплатно

    ССЫЛКИ