После нескольких месяцев новостей об отмене масштабных мероприятий, из Берлина поступили позитивные новости, касающиеся конференции IFA. Сообщается, что мероприятие все таки состоится и пройдет с 3 по 5 сентября, но с соблюдением мер предосторожности.
Для начала шоу, которое традиционно занимает конференц-центр Messe в Берлине, будет разбито на четыре отдельных события - это IFA SHIFT Mobility, IFA Global Markets, IFA Business и Retail & Meeting Lounge. Еще одна часть конференции состоится в онлайне. Каждое мероприятие в офлайне будет ограничено 1000 участниками в день.
Ограниченный охват выставки - это шаг в правильном направлении, как и строгие санитарные меры. При этом столь крупное мероприятие даже спустя почти полгода после начала мировой эпидемии - это очень серьезный риск очередной крупной вспышки. Ведь только одних журналистов на конференции обычно бывает около 800 человек.
Если все пойдет по плану, IFA станет одним из первых крупных технологических шоу, которые в 2020 году будут проводиться в живую. Последним таким мероприятием стала январская CES 2020.
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