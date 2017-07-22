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Новый Samsung T7 SSD показал двукратный рост производительности по сравнению с предшественником

19 мая 2020, 22:30


Samsung официально объявила о готовности к началу серийного производства твердотельного накопителя Samsung T7 SSD, анонсированного еще на CES 2020. Он отличается компактностью, малым весом и высокой производительностью.

Производитель планируется выпускать три модели, различающиеся по емкости: 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. В розничную продажу поступят модели, маркированные в трех разных цветах отделки: Metallic Red (красный металлик), Indigo Blue (синий индиго) и Titan Grey (серый титан).

Samsung T7 SSD


Главное достоинство новой модели - его компактные размеры. Корпус, выполненный из алюминиевого сплава, отличается легкостью. Благодаря компактности и малому весу, он способен выдерживать многие «бытовые» нагрузки, например, связанные с падением с высоты. Модель без проблем выдерживала на испытаниях падение с высоты до 2 м без появления какого-либо ущерба для своей работы. Производитель предоставляет трехлетнюю ограниченную гарантию на изделие.




Второе достоинство нового изделия - это высокая производительность. По данным разработчика, скорость передачи данных через интерфейс USB 3.2 Gen 2 достигает 1050 Мбайт/с на операциях чтения и до 1000 Мбайт/с на операциях записи. Это приблизительно в два раза выше, чем у предыдущей модели Samsung T5.

Высокая скорость передачи данных достигается, по словам разработка, благодаря новому интерфейсу NVMe. Он использован взамен прежнего SATA в модели T5. Чтобы добиться максимальной производительности, разработчик рекомендует применять режим UASP.

В комплект поставки входят кабели USB Type-C-to-C и USB Type-C-to-A.



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