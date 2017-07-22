РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

8-часовой проход легендарного шутера Gears of War 3 на PS3 выложен в сеть

19 мая 2020, 23:25


В интернете обнаружено онлайн-видео с полным геймплеем прохождения легендарного шутера Gears of War 3 на игровой консоли PlayStation 3. Длина видеоролика составляет более 8 ч. Ссылка на видео доступна в данной новости.

Шутер от третьего лица Gears of War 3 был разработан компанией Epic Games и издан в 2011 году Microsoft Game Studios эксклюзивно для игровой консоли Xbox 360. Игра использовала игровой движок Unreal Engine 3.5. Геймплей «Gears of War 3» стал третьей частью серии игр Gears of War, которая является трилогией.

Gears of War 3 для PS3


Сюжет игры разворачивается через 18 месяцев после затопления Хасинто. Орда Саранчи понесла тяжелые потери, но не была уничтожена полностью, и по вине мутаций Саранчи от Имульсии образовались Ламбенты. Они эволюционировали и стали намного опаснее, выпуская свои «стебли» из-под земли, перебрасывая тем самым свои силы в любую точку планеты.

Коалиция Объединённых Государств теперь существует лишь «на бумаге», после того, как Председатель Ричард Прескот исчез в неизвестном направлении. Группы выживших «Шестеренок» разбросаны по разорённой войной Сере. Пока «Шестерёнки» помогали выжившим, Маркус получил от умирающего Прескота информацию, как найти секретную базу Азура. Это дает ключ дешифровки к диску A2897, на котором хранятся секретные данные Коалиции, в том числе о местонахождении Азуры.

Gears of War 3 для PS3


Геймплейное видео Gears of War 3 для PS3 было обнаружено онлайн, спустя девять лет после того, как игра была выпущена. Необычность находки состоит в том, что до сих пор было известно только об Gears of War 3, выпущенной исключительно на Microsoft Xbox 360.




Обнаруженный 8-часовой видеоролик демонстрирует полный проход фантастического геймплея, работающего на оборудовании Sony PlayStation 3.

Геймплей Gears of War 3 PS3 датирован датой «19 мая 2011 года». Поэтому можно предположить, что до того, как Microsoft выкупила права на серию шутеров от третьего лица, изначально существовало две игры.



Конечно, представленная версия выглядит как незавершенная сборка игры Gears of War 3 для PS3. Она работает не особенно хорошо, если сравнивать с проходами на Xbox 360, Xbox One и Xbox One X. Этот порт игры нестабилен и страдает от частыми разрывами экрана. Видно, тчо не все было отлажено до конца.

Со слов YouTube-блогера Proto, имеющаяся у него сборка позволяет загрузить определенную точку начала прохода. Но система контрольных точек не работает, что делает невозможным прохождение уровней. Есть финал, где босс застревает в ошибках сценария, что не позволяет завершить уровень.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Nintendo активно кошмарит судами посягнувших на ее интеллектуальную собственность
  • Слухи: Sony и Microsoft готовят на лето ряд анонсов и презентаций
  • Microsoft и Mojang Studios продали 200 миллионов копий Minecraft
  • Бесплатная раздача GTA V вызвала хаос на сервере Rockstar
  • Немезис стал игровым персонажем в Resident Evil: Resistance

    • предыдущая новость
    Новый Samsung T7 SSD показал двукратный рост производительности по сравнению с предшественником

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 мая, 2020

    8-часовой проход легендарного шутера Gears of War 3 на PS3 выложен в сеть

    Новый Samsung T7 SSD показал двукратный рост производительности по сравнению с предшественником

    Выставка IFA 2020 в Берлине все-таки состоится

    Dell выпустил самый маленький и легкий бизнес-ноутбук Latitude 9510

    Sony запатентовала смартфон с всплывающими динамиками и селфи-камерой

    Умные очки Apple Glass выйдут в 2020 году: большая утечка характеристик

    BIOSTAR анонсировала две материнские платы серии RACING с поддержкой процессоров Intel 10-го поколения

    Nintendo активно кошмарит судами посягнувших на ее интеллектуальную собственность

    Представлены умные часы Amazfit Ares в военном стиле

    Realme распродала 70 тысяч Realme Narzo 10 за 128 секунд

    Google подала патентную заявку на жесты для умных часов Pixel Watch

    Samsung объявила предзаказ на телевизор стоимостью больше миллиона рублей

    Анонс JONSBO CR-1000 Plus: мощный процессорный кулер с двумя вентиляторами

    ASRock пополнила линейку материнских плат Steel Legend моделями с сокетом LGA1200

    ZOTAC анонсировал выпуск игрового рюкзака третьего поколения VR GO 3.0

    Samsung разработала 50-мегапиксельный фотодатчик ISOCELL GN1 с 2-пиксельным автофокусом

    Слухи: Sony и Microsoft готовят на лето ряд анонсов и презентаций

    Huawei Enjoy Z уже появился на предзаказе в нескольких онлайн-магазинах

    18 мая, 2020

    Новый добротный смартфон Huawei Y8p появился на рынке, невзирая на позицию США

    Honor представила серию умных телевизоров Honor X1 Smart TV

    ССЫЛКИ