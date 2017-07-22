8-часовой проход легендарного шутера Gears of War 3 на PS3 выложен в сеть
19 мая 2020, 23:25
В интернете обнаружено онлайн-видео с полным геймплеем прохождения легендарного шутера Gears of War 3 на игровой консоли PlayStation 3. Длина видеоролика составляет более 8 ч. Ссылка на видео доступна в данной новости.
Шутер от третьего лица Gears of War 3 был разработан компанией Epic Games и издан в 2011 году Microsoft Game Studios эксклюзивно для игровой консоли Xbox 360. Игра использовала игровой движок Unreal Engine 3.5. Геймплей «Gears of War 3» стал третьей частью серии игр Gears of War, которая является трилогией.
Сюжет игры разворачивается через 18 месяцев после затопления Хасинто. Орда Саранчи понесла тяжелые потери, но не была уничтожена полностью, и по вине мутаций Саранчи от Имульсии образовались Ламбенты. Они эволюционировали и стали намного опаснее, выпуская свои «стебли» из-под земли, перебрасывая тем самым свои силы в любую точку планеты.
Коалиция Объединённых Государств теперь существует лишь «на бумаге», после того, как Председатель Ричард Прескот исчез в неизвестном направлении. Группы выживших «Шестеренок» разбросаны по разорённой войной Сере. Пока «Шестерёнки» помогали выжившим, Маркус получил от умирающего Прескота информацию, как найти секретную базу Азура. Это дает ключ дешифровки к диску A2897, на котором хранятся секретные данные Коалиции, в том числе о местонахождении Азуры.
Геймплейное видео Gears of War 3 для PS3 было обнаружено онлайн, спустя девять лет после того, как игра была выпущена. Необычность находки состоит в том, что до сих пор было известно только об Gears of War 3, выпущенной исключительно на Microsoft Xbox 360.
Обнаруженный 8-часовой видеоролик демонстрирует полный проход фантастического геймплея, работающего на оборудовании Sony PlayStation 3.
Геймплей Gears of War 3 PS3 датирован датой «19 мая 2011 года». Поэтому можно предположить, что до того, как Microsoft выкупила права на серию шутеров от третьего лица, изначально существовало две игры.
Конечно, представленная версия выглядит как незавершенная сборка игры Gears of War 3 для PS3. Она работает не особенно хорошо, если сравнивать с проходами на Xbox 360, Xbox One и Xbox One X. Этот порт игры нестабилен и страдает от частыми разрывами экрана. Видно, тчо не все было отлажено до конца.
Со слов YouTube-блогера Proto, имеющаяся у него сборка позволяет загрузить определенную точку начала прохода. Но система контрольных точек не работает, что делает невозможным прохождение уровней. Есть финал, где босс застревает в ошибках сценария, что не позволяет завершить уровень.
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