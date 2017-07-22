Анонс EUROCOM Nightsky ARX15: мощный и компактный игровой ноутбук на процессорах AMD
20 мая 2020, 09:20
Компания EUROCOM представила мощный и компактный ноутбук на процессорах от AMD. Новинка будет настоящим подарком создателям контента, геймерам и всем тем пользователям, кто хочет, чтобы в его устройстве сочетались высокая производительность и компактный форм-фактор.
Модель под названием Nightsky ARX15 в своей топовой комплектации имеет на борту процессор Ryzen 9 3950X с 16 вычислительными ядрами, тактовой частотой 3,5 ГГц и одновременной обработкой до 32 потоков. Мощь процессора подкреплена видеокартой Nvidia GeForce RTX 2070 (8 ГБ видеопамяти).
Другие конфигурации этой модели предусматривают оснащение процессорами: Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600X. Пользователи также могут нарастить встроенную память на ARX15 до 16 ТБ за счет подключения двух SSD M.2 и одного 2,5-дюймового SSD. Кроме этого, емкость оперативной памяти также можно расширить до 64 ГБ.
Ноутбук оборудован 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и охватом sRGB равным 90 процентам.
Nightsky ARX15 оснащен четырьмя уровнями аппаратной безопасности - это сканер отпечатков пальцев, замок Kensington, меры безопасности TPM 2.0 и шифрование диска BIOS. В сочетании с программными средствами защиты Eurocom Nightsky ARX15 гарантирует, что важные пользовательские данные остаются в безопасности как с аппаратной, так и с программной точки зрения.
С точки зрения подключения Nightsky ARX15 имеет порты: USB-A 2.0, USB-A 3.2 Gen USB-C 3.2 Gen2, Mini DisplayPort 1.4 (поддерживает G-SYNC-совместимые мониторы), HDMI 2.0 (с HDCP 2.2), разъемы для наушников и микрофона, порт RJ45, а также устройство чтения карт памяти microSD.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".