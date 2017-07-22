РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс EUROCOM Nightsky ARX15: мощный и компактный игровой ноутбук на процессорах AMD

20 мая 2020, 09:20


Компания EUROCOM представила мощный и компактный ноутбук на процессорах от AMD. Новинка будет настоящим подарком создателям контента, геймерам и всем тем пользователям, кто хочет, чтобы в его устройстве сочетались высокая производительность и компактный форм-фактор.

Анонс EUROCOM Nightsky ARX15


Модель под названием Nightsky ARX15 в своей топовой комплектации имеет на борту процессор Ryzen 9 3950X с 16 вычислительными ядрами, тактовой частотой 3,5 ГГц и одновременной обработкой до 32 потоков. Мощь процессора подкреплена видеокартой Nvidia GeForce RTX 2070 (8 ГБ видеопамяти).

Анонс EUROCOM Nightsky ARX15


Другие конфигурации этой модели предусматривают оснащение процессорами: Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600X. Пользователи также могут нарастить встроенную память на ARX15 до 16 ТБ за счет подключения двух SSD M.2 и одного 2,5-дюймового SSD. Кроме этого, емкость оперативной памяти также можно расширить до 64 ГБ.




Ноутбук оборудован 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и охватом sRGB равным 90 процентам.

Анонс EUROCOM Nightsky ARX15


Nightsky ARX15 оснащен четырьмя уровнями аппаратной безопасности - это сканер отпечатков пальцев, замок Kensington, меры безопасности TPM 2.0 и шифрование диска BIOS. В сочетании с программными средствами защиты Eurocom Nightsky ARX15 гарантирует, что важные пользовательские данные остаются в безопасности как с аппаратной, так и с программной точки зрения.

С точки зрения подключения Nightsky ARX15 имеет порты: USB-A 2.0, USB-A 3.2 Gen USB-C 3.2 Gen2, Mini DisplayPort 1.4 (поддерживает G-SYNC-совместимые мониторы), HDMI 2.0 (с HDCP 2.2), разъемы для наушников и микрофона, порт RJ45, а также устройство чтения карт памяти microSD.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Dell выпустил самый маленький и легкий бизнес-ноутбук Latitude 9510
  • Honor официально анонсировал ноутбук MagicBook Pro 2020
  • Анонс Honor V6: 5G-планшет с поддержкой Wi-Fi 6 и огромным экраном
  • Слухи: Apple готовится выпустить в этом году недорогой iPad на процессоре A12
  • Планшет Honor V6 получит флагманский чипсет Kirin 985 с поддержкой 5G

    • следующая новость
    Facebook Shops превращает business-страницы в социальной сети в интернет-магазины

    предыдущая новость
    8-часовой проход легендарного шутера Gears of War 3 на PS3 выложен в сеть

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 мая, 2020

    Vivo установит фотодатчик Samsung ISOCELL GN1 на шарнирном подвесе в смартфоне Vivo X50 Pro

    В Китае уже построили более 200 000 базовых станций 5G

    Nokia отнесла США к числу второстепенных рынков для обновления Nokia 5.1 Plus до Android 10

    Анонс Honor X10 5G: доступный 5G-смартфон на чипсете Kirin 820 5G

    «Обнажающие» снимки камерой OnePlus 8 Pro будут доступны пользователям только за пределами Китая

    Seagate представила стилизованный под The Last of Us Part II игровой накопитель

    На эскизных снимках Samsung Galaxy Note20 смотрелся кондово

    Анонс Razer Opus: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

    Facebook Shops превращает business-страницы в социальной сети в интернет-магазины

    Анонс EUROCOM Nightsky ARX15: мощный и компактный игровой ноутбук на процессорах AMD

    19 мая, 2020

    8-часовой проход легендарного шутера Gears of War 3 на PS3 выложен в сеть

    Новый Samsung T7 SSD показал двукратный рост производительности по сравнению с предшественником

    Выставка IFA 2020 в Берлине все-таки состоится

    Dell выпустил самый маленький и легкий бизнес-ноутбук Latitude 9510

    Sony запатентовала смартфон с всплывающими динамиками и селфи-камерой

    Умные очки Apple Glass выйдут в 2020 году: большая утечка характеристик

    BIOSTAR анонсировала две материнские платы серии RACING с поддержкой процессоров Intel 10-го поколения

    Nintendo активно кошмарит судами посягнувших на ее интеллектуальную собственность

    Представлены умные часы Amazfit Ares в военном стиле

    Realme распродала 70 тысяч Realme Narzo 10 за 128 секунд

    ССЫЛКИ