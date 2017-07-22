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Facebook Shops превращает business-страницы в социальной сети в интернет-магазины

20 мая 2020, 09:40


В условиях пандемии и сокращения офлайн-контактов между покупателями и продавцами компания Facebook обратила внимание на новые возможности, которые появились в социальных сетях Facebook и Instagram. Они помогают делать покупки в Интернете, находясь в социальной сети, с помощью программного сервиса Facebook Shops. Благодаря новой возможности, бизнес-пользователи могут превратить свои бизнес-страницы в Facebook и Instagram в витрины онлайн-магазинов, помогающие посетителям и подписчикам их аккаунтов не только знакомиться с их бизнес-предложением, но и быстро находить нужный товар и совершать покупки.

facebook_shop


Главное отличие, которое появилось в последнем обновлении, это новая функция билинга. Она позволяет компании или предпринимателю добавить социальный канал контакта с покупателями в логистику своего бизнеса.




С помощью Facebook Shops бизнес-пользователи могут создать специальный раздел "Shop" («магазин») на своей странице в Facebook или Instagram. Там же создается каталог товаров, продуктов или услуг. Это позволяет посетителям аккаунта владельца в социальной сети просматривать и совершать покупки.

facebook_shop_1


Сразу отметим, что большинство реальных покупок не происходит внутри Facebook. Чаще всего предполагается, что посетители будут перенаправлены на веб-сайт компании или частного предпринимателя. Но даже в такой ситуации Facebook Shops фактически играет роль витрины, позволяющей индивидуально коммуницировать с покупателям через Facebook или Instagram.

Новая функция облегчает реализацию рекламной поддержки внутри той же социальной сети. Она не требует переходов на внешние сайты по ссылке, а бизнес-пользователь могут настроить переход внутри самой социальной сети.






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