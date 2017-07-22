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Анонс Razer Opus: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

20 мая 2020, 10:30




Геймерам жизненно необходим чистый и качественный звук в их наушниках, и компания Razer обещает это с выходом своих новых беспроводных наушников Razer Opus.

Анонс Razer Opus


Новинка использует усовершенствованную гибридную систему активного шумоподавления (ANC) для подавления внешнего шума с четырьмя выделенными микрофонами ANC, предназначенными для точной настройки широкого диапазона внешних частот.

Анонс Razer Opus


Как отмечают в компании, Razer Opus прошел сотни научных тестов, чтобы получить сертификацию THX, что гарантирует максимально высокие стандарты звука. Модель имеет на борту два 40-мм динамических драйвера и весит всего 256 грамм. Наушники поддерживают Bluetooth 4.2 или проводное подключение через 3,5-мм разъем. Время автономной работы Razer Opus достигает 25 часов.

Анонс Razer Opus


Помимо качественной технической начинки, Razer поработала и над удобством новой модели. Наушники имеют удобные подушки для ушей, а изголовье выполнено из кожзаменителя. Цена Razer Opus - $200 (15 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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