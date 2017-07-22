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На эскизных снимках Samsung Galaxy Note20 смотрелся кондово

20 мая 2020, 11:03


Популярный инсайдер Ice Universe (@UniverseIce) поделился утечкой, опираясь на полученные им эскизные визуализации будущего смартфона Samsung Galaxy Note20. Снимки содержат изображения корпуса будущего устройства, полученные на ранней стадии его проектной разработки.

Инсайдер считает, что опираясь на эти изображения, можно ориентировочно оценить возможности и ход мысли разработчиков в процессе создания высокотехнологичной линейки устройств Note 20.

galaxy_note20_leak


Мнение экспертов, подключившихся к дальнейшему обсуждению «хакерских» снимков, сводятся к тому, что речь идет о "грубых предварительных версиях дизайна" Galaxy Note20. Они отмечают, что рынок ждет появления Samsung Galaxy Note20+, который будет оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 1440x3200 пикселей и соотношением сторон 19:9. В основе дисплейной разработки будет применяться технология Dynamic AMOLED, появившаяся еще в устройствах Galaxy S10.

Главное отличие Dynamic AMOLED - это новый максимум яркости (до 1200 нит) и новый уровень контрастности (2 000 000:1). Первое повышает качество изображения, позволяя, например, читать текст при ярком дневном освещении и попадании на дисплей прямого солнечного света. Второе обеспечивает глубокий контраст, позволяющий более детализировано различать оттенки черного и светлого.

Еще один важный элемент Dynamic AMOLED - это 100%-ная поддержка полной цветовой гаммы, которая способна обеспечить идеальную цветопередачу. Это будет хорошо заметно при просмотре контента в высоком качестве, например, в 4K High Definition. Такой уровень значительно превосходит традиционное цветовое пространство sRGB.

В то же время, отмечают эксперты, по слухам, выходит, что в Samsung Galaxy Note20 будет установлен дисплей с разрешением FHD+ (1080p) и частотой обновления 120 Гц. Под капотом «спрячется» мобильная платформа Snapdragon 865 с 12/16 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти.




Задний блок камер будет похож на то, что было предложено для Galaxy S20 Ultra 5G. Первый участник - основная камера на 108 Мп с поддержкой технологии пиксельного биннинга 9:1. Это позволяет получать четкие 12 мегапиксельные изображения с меньшим уровнем шума.

Второй участник камерного «оркестра» - 48-мегапиксельный телеобъектив, но в отличие от топовой модели Galaxy S этого года Samsung не планирует добавлять функцию сверхмощного увеличения (т.н. periscope zoom). Если нет «космического зума» (Space Zoom), значит рассчитывать на 100-кратный зум также нет смысла, посчитали эксперты.

Третья камера - 12-мегапиксельная широкоугольная камера, четвертая - датчиком глубины. Здесь все понятно.


samsung_galaxy_note20_cad


Ожидается, что у устройства появится аккумулятор на 4500 мАч, но эксперты считают, что такой емкости зарядки может оказаться недостаточно, учитывая планируемую частоту обновления экрана в 120 Гц и поддержку 5G. В конце концов, у того же Galaxy S20 Ultra 5G установлен более мощный аккумулятор на 5000 мАч.

Впрочем, отмечают исследователи, все это только слухи, поэтому к ним надо относиться с большой долей «иронии».



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