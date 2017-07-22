Seagate представила стилизованный под The Last of Us Part II игровой накопитель
20 мая 2020, 12:16
Компания Seagate сегодня представила лицензированный накопитель Seagate Game Drive емкостью 2 ТБ. Новинка приурочена к выходу игры The Last of Us Part II и появится в продаже вместе с появлением игры на PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro.
Новинка стала дополнением серии популярных накопителей для геймеров. Корпус жесткого диска стилизован под игру The Last of Us Part II - на нем изображена эмблема, имитирующая татуировку персонажа игры - Элли.
Новый накопитель Seagate Game Drive оптимизирован для работы с консолями PS4 и PS4 Pro. Он компактен, так что его можно носить в кармане и автоматически настраивается для работы с этими игровыми консолями. Емкости Seagate Game Drive с лихвой хватит для хранения более 50 игр.
Новинка поступит в продажу в России в конце июня и будет стоить около семи тысяч рублей. Партия будет выпущена в ограниченном количестве.
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