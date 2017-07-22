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Seagate представила стилизованный под The Last of Us Part II игровой накопитель

20 мая 2020, 12:16


Компания Seagate сегодня представила лицензированный накопитель Seagate Game Drive емкостью 2 ТБ. Новинка приурочена к выходу игры The Last of Us Part II и появится в продаже вместе с появлением игры на PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro.

Seagate представила стилизованный The Last of Us Part II игровой накопитель


Новинка стала дополнением серии популярных накопителей для геймеров. Корпус жесткого диска стилизован под игру The Last of Us Part II - на нем изображена эмблема, имитирующая татуировку персонажа игры - Элли.




Новый накопитель Seagate Game Drive оптимизирован для работы с консолями PS4 и PS4 Pro. Он компактен, так что его можно носить в кармане и автоматически настраивается для работы с этими игровыми консолями. Емкости Seagate Game Drive с лихвой хватит для хранения более 50 игр.

Новинка поступит в продажу в России в конце июня и будет стоить около семи тысяч рублей. Партия будет выпущена в ограниченном количестве.



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