«Обнажающие» снимки камерой OnePlus 8 Pro будут доступны пользователям только за пределами Китая
20 мая 2020, 12:31
Несколько дней назад на Reddit появилась информация, что в составе цветного фильтра для просмотра снимков, сделанных с помощью камерысмартфона OnePlus 8 Pro, появилась отдельная опция, позволяющая увидеть сделанный снимок в «обнажающем» виде, т.е. с использование лучей, которые невидимы человеческим глазом, но позволяют «видеть насквозь», сквозь тонкие слои пластика или ткани.
Это открытие сразу вызвало бурную реакцию и обеспокоенность по поводу конфиденциальности получаемых снимков, поскольку камера в таком случае позволяет якобы «видеть», например, нижнее белье или даже то, что оно прикрывает.
OnePlus опубликовала сегодня заявление на своем форуме, в котором дала разъяснения относительно появившихся слухов об отключении функции «обнажающего» просмотра у смартфона OnePlus 8 Pro. Компания заверила, что отключение этой функции камеры коснется только Китая.
Все дело в настройках OxygenOS
Компания ссылалась ранее, что настройки этого программного фильтра будут изменены в HydrogenOS, что не позволит увидеть то, «что не нужно». Многие, вероятно, сразу оценили, что раз отключение «скандальной» функции будет затрагивать OxygenOS, следовательно изменения коснутся любых смартфонв, которые поступят в продажу во всем мире, в том числе за пределами Китая.
Поэтому компания OnePlus опубликовала заявление на своем форуме, в котором заверила, что отключение новой функции камеры будет происходить только для смартфонов, продаваемых в Китае. Причина такого решения состоит только в том, чтобы избежать неуместного поведения части пользователей.
Согласно информации, предоставленной OnePlus, они обнаружили, что «инфракрасная» камера OnePlus 8 Pro «в определенных условиях может оказывать небольшое перспективное воздействие при съемке на очень близком расстоянии».
В официальном заявлении OnePlus было сказано, что появление X-Ray функции связано с разработкой датчика цветного фильтра, который способен захватывать фотографии с использованием ИК-света и получать «уникальные текстуры».
Позднее эта информация привела к появлению в сети многочисленных фейковых изображений, которые не соответствовали реальным возможностям телефона. Чтобы устранить любые домыслы, в OnePlus решили отключить эту функцию.
Как камера OnePlus 8 Pro «раздевает»?
Функция X-Ray просмотра снимков останется доступной для пользователей в других странах. Поэтому уместно объяснить, как она работает.
«Инфракрасная» фотография давно знакома любителей «клубнички», а также поклонникам художественной фотографии. Она помогает художественно прикасаться к «натуре съемки», позволяя изменять цветовые тоны в изображениях.
В то же время, ИК-камера OnePlus 8 Pro практически не отличается от традиционных цифровых камер. Это - не рентгеновский датчик, как его называют некоторые пользователи. Но он действительно захватывает некоторые участки светового спектра, которые выходят за ограничения человеческого глаза, но присутствуют в природе. Просто то, что человеческий глаз не способен различить, камера OnePlus 8 Pro может отобразить.
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