Анонс Honor X10 5G: доступный 5G-смартфон на чипсете Kirin 820 5G
20 мая 2020, 13:10
Honor сегодня наконец представил свой первый доступный 5G-смартфон Honor X10 5G. Смартфон оснащен 6,63-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 180 Гц.
Под капотом чипсет Kirin 820 5G. На презентации гаджета компания с гордостью похвасталась тем, что он поддерживает девять 5G диапазонов, таких как n41, n78, n79, n1, n77, n38, n80 и n84. Телефон может достигать скорости загрузки 1003 Мбит/с. Он оснащен технологией Huawei Super Uplink (SUL) 5G, которая увеличивает скорость восходящей линии связи.
На борту до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Honor X10 5G оснащен всплывающей селфи-камерой с разрешением 16 мегапикселей. Основная камера представлена 40-мегапиксельным датчиком RYYB, который ранее использовался в Honor V30 Pro и Huawei Mate Xs, в паре с ультраширокоугольным сенсором на 8 мегапикселей, а также 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. На борту также боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и 3,5-мм слот для наушников.
Стоимость Honor X10 5G:
- 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти - $267 (20 000 руб.),
- 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти - $309 (22 000 руб.),
- 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти - $337 (24 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".