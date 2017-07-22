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Nokia отнесла США к числу второстепенных рынков для обновления Nokia 5.1 Plus до Android 10

20 мая 2020, 13:58


Nokia отнесла США к числу второстепенных рынков при планировании глобального обновления смартфона Nokia 5.1 Plus. Обновление связано с переходом на новую версию Android 10.

Смартфон Nokia 5.1 Plus относится к числу популярных моделей в мире, имеющих отличную функциональную и аппаратную начинку при вполне демократичной цене. Более того, официальный запуск розничных продаж модели Nokia 5.1 Plus состоялся более года назад и произошел именно в США. Что-то изменилось с тех, решили эксперты рынка, раз Nokia отнесла США к числу второстепенных рынков при планировании очередности при реализации глобального обновления Nokia 5.1 Plus.

Nokia 5.1 Plus


Производитель смартфона - финская компания HMD Global. Она уже подтвердила, что для Nokia 5.1 Plus имеется обновленная версия ОС Android 10, и компания имеет право на его распространение в глобальном масштабе. Тем не менее, не все пользователи получат возможность обновить прошивку своего смартфона сразу на этой неделе.




Финская компания раскрыла список стран, которые вошли в первую волну получателей Android 10 для Nokia 5.1 Plus. Она включает следующие страны: Армения, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Камбоджа, Дания, Финляндия, Грузия, Гонконг, Исландия, Индия, Индонезия, Казахстан, Лаос, Люксембург, Макао, Малайзия. Монголия, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Россия, Сингапур, Шри-Ланка, Швеция, Таиланд, Украина, Узбекистан и Вьетнам.

Не составляет никакого труда заметить, что США не входят в число стран, включенных в первую волну. По всей видимости гражданам США - владельцам Nokia 5.1 Plus придется подождать до следующего месяца.

В то же время отмечено, что в список стран первой волны вошли только 10% стран мира, где продавалась модель Nokia 5.1 Plus. Они получат обновление до 24 мая. К сожалению, список для второй волны пока не обнародован.



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