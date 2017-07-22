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В Китае уже построили более 200 000 базовых станций 5G

20 мая 2020, 15:00


Вице-президент линейки беспроводных продуктов Huawei, Ган Бин, раскрыл несколько интересных разработок, касающихся сетей 5G в Китае. Китайский технологический гигант, по-видимому, построил более 200 000 базовых станций 5G в своей стране, а к концу года это число может вырасти до 800 000.

В Китае уже построили более 200 000 базовых станций 5G


По словам Ган Бина, китайские операторы связи на данный момент построили 200 000 инфраструктурных объектов 5G и к концу 2020 года сеть вышек 5G достигнет количества 800 000 штук и охватит 340 городов. Оборудование, которое устанавливается сейчас в Китае, представляет из себя массивные MIMO-антенны, которые поддерживают как 4G, так и 5G. Это обеспечивает максимальный охват как в помещении, так и на открытом воздухе.



Для тех, кто не знает, главным недостатком новой и более быстрой полосы пропускания является покрытие. С каждым последующим поколением сигналу становится все труднее проникать через различные поверхности на большие расстояния для обеспечения постоянной производительности сети. 5G сильно страдает от этого, поэтому операторы связи обычно стремятся найти золотую середину в том, что касается скорости и покрытия сети.

Похоже, что Китай сейчас активнее всех на планете осваивает стандарт связи пятого поколения несмотря на все трудности, которые стране пытаются организовать власти США. Недавно сообщалось, до конца года сетью 5G будет покрыт весь метрополитен в Шанхае, а это 297 станций.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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