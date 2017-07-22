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Vivo установит фотодатчик Samsung ISOCELL GN1 на шарнирном подвесе в смартфоне Vivo X50 Pro

20 мая 2020, 15:25


Компания Vivo собирается внедрить инновацию, которая давно если и ни ожидалась, то предполагалась к появлению. Речь идет о концепции Apex для смартфонов, которая предусматривает установку основной камеры смартфона на шарнирном подвесе для его стабилизации и устранения влияния амплитудных толчков, которые возникают, например, при съемке с машины, при беге или быстрой ходьбе и т.д. Первым телефоном, где будет внедрена на практике эта революционная технология, станет модель Vivo X50 Pro.

Vivo X50 Pro


Демонстрация концепции в ее нынешней версии Apex 2020 состоялась в феврале этого года. Цель метода состоит в том, чтобы стабилизировать положение камеры телефона до такой степени, чтобы можно было делать отчетливые снимки даже при очень сильных толчках или сильной вибрации. Применяемая сейчас технология гиростабилизации сенсорного датчика не позволяет в названных условиях получать хороший результат съемки. Нынешняя технология способна отбраковывать только слабые, случайные толчки. Когда их воздействие становится сильней, нынешних возможностей стабилизации оказывается недостаточно.




По слухам, Vivo X50 Pro будет анонсирован 1 июня. Ожидают, что он станет первым смартфоном, где 48-мегапиксельный датчик будет подвешен на шарнирной подвеске, которая отвечает концепции Apex 2020.




В названии модели нет обозначения 5G, хотя с учетом использования Snapdragon 865 можно предположить, что поддержка 5G в итоге появится.

Ходят также слухи, что в качестве датчика будет использована новая модель ISOCELL GN1. Это - датчик компании Samsung, который поддерживает технологию Tetracell. Она позволяет получать один виртуальный 2,4-микронный блок на базе четырех физических 1,2-микронных пикселей. Это раскрывает многие новые значительные возможности для съемки. Новый сенсор также поддерживает двухпиксельную автофокусировку, применение которой может хорошо сочетаться с концепцией Apex 2020.



Samsung упомянула недавно в своем пресс-релизе, что уже запустила в массовое производство свой 50-мегапиксельный датчик GN1. Такое решение приобретает сразу новый смысл, который по-другому сочетается с анонсом телефона Vivo X50 Pro. Напомним, что он должен состояться 1 июня.



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