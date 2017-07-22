Ожидается, что до конца этого года ASUS представит свой очередной флагманский смартфон, и, похоже, что эти ожидания оправдаются, поскольку смартфон Asus ROG Phone 3, возможно, был замечен в Geekbench и базе данных Wi-Fi Alliance.
До сих пор ASUS не раскрывала никаких деталей касательно Asus ROG Phone 3, но последние данные намекают на то, что смартфон уже находится в тестировании и разработке.
В базе данных Geekbench на днях был замечен неизвестный смартфон под названием ASUS I003DD. Этот смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 865, имеет на борту 8 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 10. В тестах Geekbench смартфон набрал 902 балла в тесте с одним ядром и 3074 балла в тесте с несколькими ядрами.
Еще одним признаком предстоящего запуска Asus ROG Phone 3 является информация из базы данных WiFi Alliance. Там появилось устройство с тем же самым индексом - I003DD. Гаджет оснащен чипом Qualcomm QCA6390 с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct и поддержкой Miracast.
Это пока всего лишь слухи и намеки, но, вполне возможно, что ASUS ROG Phone 3 будет представлен в скором времени. Тем более, что анонсы прошлых моделей приходились на вторую половину года, а наступление второго полугодия 2020 уже не за горами.
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