РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: ASUS ROG Phone 3 получит чипсет Snapdragon 865 и 8 ГБ ОЗУ

20 мая 2020, 16:04




Ожидается, что до конца этого года ASUS представит свой очередной флагманский смартфон, и, похоже, что эти ожидания оправдаются, поскольку смартфон Asus ROG Phone 3, возможно, был замечен в Geekbench и базе данных Wi-Fi Alliance.

ASUS ROG Phone 3


До сих пор ASUS не раскрывала никаких деталей касательно Asus ROG Phone 3, но последние данные намекают на то, что смартфон уже находится в тестировании и разработке.

В базе данных Geekbench на днях был замечен неизвестный смартфон под названием ASUS I003DD. Этот смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 865, имеет на борту 8 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 10. В тестах Geekbench смартфон набрал 902 балла в тесте с одним ядром и 3074 балла в тесте с несколькими ядрами.

ASUS ROG Phone 3


Еще одним признаком предстоящего запуска Asus ROG Phone 3 является информация из базы данных WiFi Alliance. Там появилось устройство с тем же самым индексом - I003DD. Гаджет оснащен чипом Qualcomm QCA6390 с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct и поддержкой Miracast.

ASUS ROG Phone 3


Это пока всего лишь слухи и намеки, но, вполне возможно, что ASUS ROG Phone 3 будет представлен в скором времени. Тем более, что анонсы прошлых моделей приходились на вторую половину года, а наступление второго полугодия 2020 уже не за горами.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Vivo установит фотодатчик Samsung ISOCELL GN1 на шарнирном подвесе в смартфоне Vivo X50 Pro
  • Nokia отнесла США к числу второстепенных рынков для обновления Nokia 5.1 Plus до Android 10
  • Анонс Honor X10 5G: доступный 5G-смартфон на чипсете Kirin 820 5G
  • «Обнажающие» снимки камеры OnePlus 8 Pro будут доступны пользователям только за пределами Китая
  • На эскизных снимках Samsung Galaxy Note20 смотрелся кондово

    • следующая новость
    Windows 10 скоро сможет запускать приложения с Linux GUI напрямую

    предыдущая новость
    Vivo установит фотодатчик Samsung ISOCELL GN1 на шарнирном подвесе в смартфоне Vivo X50 Pro

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 мая, 2020

    Microsoft объявила о создании суперкомпьютера на 285 тыс. процессорных ядер и 10 тыс графических процессоров

    Verizon и T-Mobile оказались одновременно и лучшими, и худшими операторами 5G в мире

    Анонс ORIGIN PC EON17-X: мощный игровой ноутбук стоимостью $2600

    ID-Cooling представила вентиляторы в нежных оттенках

    Windows 10 скоро сможет запускать приложения с Linux GUI напрямую

    Слухи: ASUS ROG Phone 3 получит чипсет Snapdragon 865 и 8 ГБ ОЗУ

    Vivo установит фотодатчик Samsung ISOCELL GN1 на шарнирном подвесе в смартфоне Vivo X50 Pro

    В Китае построили уже более 200 000 базовых станций 5G

    Nokia отнесла США к числу второстепенных рынков для обновления Nokia 5.1 Plus до Android 10

    Анонс Honor X10 5G: доступный 5G-смартфон на чипсете Kirin 820 5G

    «Обнажающие» снимки камерой OnePlus 8 Pro будут доступны пользователям только за пределами Китая

    Seagate представила стилизованный под The Last of Us Part II игровой накопитель

    На эскизных снимках Samsung Galaxy Note20 смотрелся кондово

    Анонс Razer Opus: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

    Facebook Shops превращает business-страницы в социальной сети в интернет-магазины

    Анонс EUROCOM Nightsky ARX15: мощный и компактный игровой ноутбук на процессорах AMD

    19 мая, 2020

    8-часовой проход легендарного шутера Gears of War 3 на PS3 выложен в сеть

    Новый Samsung T7 SSD показал двукратный рост производительности по сравнению с предшественником

    Выставка IFA 2020 в Берлине все-таки состоится

    Dell выпустил самый маленький и легкий бизнес-ноутбук Latitude 9510

    ССЫЛКИ