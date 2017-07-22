Windows 10 скоро сможет запускать приложения с Linux GUI напрямую
20 мая 2020, 16:32
В скором времени в Windows 10 можно будет напрямую запускать приложения, использующие функции графического интерфейса Linux GUI. Компания Microsoft объявила, что собирается расширить функциональные возможности Windows Subsystem for Linux (WSL) - слоя совместимости для запуска Linux-приложений в ОС Windows 10 и готова вскоре предоставить WSL возможность напрямую поддерживать приложения Linux с графическим интерфейсом без использования сторонних инструментов и программного обеспечения.
Это предложение для разработчиков и пользователей Linux стало одной из ряда инициатив, ориентированных на разработчиков и объявленных на онлайн-конференции Microsoft BUILD 2020.
Реализация объявленных планов будет осуществлена частично благодаря улучшениям в WSL. Они используют в настоящее время современное графическое оборудование для выполнения различных сценариев, включая машинное обучение и разработку искусственного интеллекта. Для разработчиков это означает, что в будущем им не придется больше полагаться на обходные пути и можно будет применять обычные программные вызовы для графического вывода данных на экран.
В прошлом Microsoft резко отрицательно относилась к Linux. Некогда генеральный директор компании, Стив Баллмер, называл Linux раковой опухолью. Но в наши дни Microsoft придерживается диаметрально противоположной позиции. Компании объявила о своем сотрудничестве с Linux. Это касается самых разных областей - от приобретения GitHub и заканчивая развития собственной ниши на базе создания подсистемы Windows для Linux ради широкого привлечения разработчиков с альтернативной платформы для взаимовыгодного сотрудничества.
В 2016 году Microsoft сделала невообразимое и объявила, что позволит разработчикам Linux, в частности веб-разработчикам и системным администраторам, выполнять работу через WSL - разрабатывать для Linux, не покидая Windows.
Учитывая первоначальное назначение этой платформы и целевую аудиторию, было совсем не удивительно, что разработчики получили возможность управления Linux-программами только в рамках режима командной строки. Неудивительно, что разработчики Linux также нашли сторонние обходные пути для запуска своих приложений с графическим интерфейсом или даже полностью графических рабочих столов Linux. Теперь эта несуразная «конструкция» будет исправляться.
На практике это будет означать, что разработчики Linux смогут использовать свои инструменты разработки программного обеспечения с графическим интерфейсом или даже разрабатывать приложения с графическим интерфейсом для Linux, делая это в Windows.