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ID-Cooling представила вентиляторы в нежных оттенках

20 мая 2020, 17:18




ID-Cooling представила универсальный вентилятор ZF-12025, который выполнен в весьма необычных нежных тонах - салатовом, розовом, голубом и желтом. В остальном, новинка не слишком отличается в техническом исполнении от аналогичных продуктов.

ID-Cooling представила вентиляторы в нежных оттенках


Вентилятор ZF-12025 имеет диаметр 120 миллиметров и скорость вращения от 900 до 2000 об./мин, которая регулируется методом широтно-импульсной модуляции. Вентилятор формирует поток воздуха равный 55,2 CFM. Уровень шума при этом варьируется от 16,3 до 33,5 дБА.

ID-Cooling представила вентиляторы в нежных оттенках


На борту также ARGB-подсветка, которая управляется через контроллер или материнскую плату. Новинка имеет габариты 120x120x25 миллиметров. Эти вентиляторы могут использоваться как в качестве корпусных вентилятором, так и быть частью систем жидкостного охлаждения или воздушных процессорных кулеров. О ценах на ID-Cooling ZF-12025 ничего не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


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