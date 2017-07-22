ID-Cooling представила универсальный вентилятор ZF-12025, который выполнен в весьма необычных нежных тонах - салатовом, розовом, голубом и желтом. В остальном, новинка не слишком отличается в техническом исполнении от аналогичных продуктов.
Вентилятор ZF-12025 имеет диаметр 120 миллиметров и скорость вращения от 900 до 2000 об./мин, которая регулируется методом широтно-импульсной модуляции. Вентилятор формирует поток воздуха равный 55,2 CFM. Уровень шума при этом варьируется от 16,3 до 33,5 дБА.
На борту также ARGB-подсветка, которая управляется через контроллер или материнскую плату. Новинка имеет габариты 120x120x25 миллиметров. Эти вентиляторы могут использоваться как в качестве корпусных вентилятором, так и быть частью систем жидкостного охлаждения или воздушных процессорных кулеров. О ценах на ID-Cooling ZF-12025 ничего не сообщается.
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