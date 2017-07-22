Анонс ORIGIN PC EON17-X: мощный игровой ноутбук стоимостью $2600
20 мая 2020, 18:32
ORIGIN PC представила игровой ноутбук EON17-X, работающий на процессорах Intel Core 10-го поколения. В максимальной конфигурации на борту предусмотрен процессор Intel Core i9-10900K, видеокарта Nvidia GeForce RTX 2080 Super, а также 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, которую можно расширить до 128 ГБ. Ноутбук поддерживает возможность установки до трех m.2 SSD PCIe Gen3x4 и одного m.2 SSD с интерфейсом SATA, что позволит нарастить память до 8 ТБ.
Новинка оснащена 17,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 240 Гц или 144 Гц при разрешении 1080p. Дисплей поддерживает разрешение 4K, но при этом частота обновления будет 60 Гц. Кроме этого экран ноутбука обеспечивает 100-процентное отображение цветовой палитры Adobe RGB.
На борту достаточно интересный набор разнообразных портов - три порта USB 3.2 Type-A, два порта USB 3.2 (Type C), два mini-DisplayPort 1.4, HDMI, Ethernet, слот microSD, а также Thunderbolt 3. Вишенкой на торте является RGB-подсветка клавиатуры, а вот цена кусается - она начинается от $2600 (185 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".