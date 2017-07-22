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Verizon и T-Mobile оказались одновременно и лучшими, и худшими операторами 5G в мире

20 мая 2020, 19:25


Американские телекоммуникационные компании Verizon и T-Mobile оказались одновременно и лучшими, и худшими операторами 5G в мире. Это стало ясно после публикации итоговых данных о внедрении сетей 5G в мире, полученных в результате исследования компании Opensignal.

Такая противоречивость в итоговой оценке полученных результатов объясняется тем, что исследователи сравнивали участников сразу по нескольким параметрам. Этот выбор был необходим в силу сложности оценки текущей ситуации. Рынок находится сейчас на фазе перехода от сетей предыдущего поколения 4G LTE к сетям нового, пятого поколения 5G, причем еще нет единой стратегии развития сетей 5G, а также устоявшихся частотных диапазонов, где наиболее эффективно сейчас развивать поддержку 5G.

Verizon T-Mobile 5G operators


Выстроенные сети 5G слишком разными из-за того, что в каждой из них применяются разные подходы для строительства. Этим объясняются и то, настолько противоречивыми могут быть выводы, которые сделала компания Opensignal. Исследовательские данные собирались в период с 31 января по 30 апреля 2020 года.

Cкоростm загрузки в сетях 5G

Если сравнивать участников исследования по средней скорости загрузки в сетях 5G, то преимущества Verizon (США) выглядят просто ошеломляющими. Ее средняя скорость загрузки в 5G составляет 506,1 Мбит/с. Она как минимум вдвое опережает ближайшего конкурента - корейского оператора LG U+.

Компания T-Mobile замыкает десятку Top-10 наиболее развитых операторов 5G в мире. Время средней скорости загрузки T-Mobile составляет 47,0 Мбит/с. Это более чем на порядок (в 10 раз) уступает достижениям Verizon.

Opensignal


Конечно, причина, по которой Verizon настолько сильно опережает остальных конкурентов в списке Top-10, довольно банальна. Verizon - единственный оператор среди десяти «ведущих» игроков 5G, представленных в списке Opensignal, который до сих пор использует исключительно спектр mmWave. Пропускная способность в этом диапазоне действительно на порядок выше, чем в сетях 5G других лицензионных диапазонов.

Полученный результат еще раз подчеркивает ключевую слабость нетрадиционной стратегии развертывания 5G, который придерживается американский гигант беспроводной связи Verizon.




Продолжительность пользования сетями 5G

Оценка доли времени пользования сетями 5G показала ровно противоположный результат.

Если с точки зрения доли времени пользования сетями 4G практические все операторы, попавшие в рейтинг, демонстрировали ровный результат - от 88,7 до 98,6%, то по доли нахождения в сетях 5G бесспорным лидером стала компания T-Mobile с результатом 19,8%. Напомним, что она была «аутсайдером» в списке Top-10 операторов по скорости загрузки в 5G.

Opensignal


В то же время ее «главный» соперник - компания Verizon - на этот раз «свалилась» в «аутсайдеры», заняв «почетное» последнее место в Top-10 c результатом 0.5%.

Исследователи Opensignal были шокированы этим «жалким» 0,5%-ым результатом. С их точки зрения, это не делает стратегию развертывания 5G, выбранную оператором Verizon, менее удручающей.

В то же время исследователи отметили, что 0,5% всех пользователей Verizon не означает, что столько клиентов компании могут в настоящее время получать доступ к его сверхскоростной сети 5G mmWave. Этот результат показывает, что клиенты этого оператора 5G тратят всего 0,5% своего времени на просмотр веб-страниц и потоковую передачу контента в сетях 5G, а в остальное время обходятся подключением 4G LTE.



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