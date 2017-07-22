Microsoft объявила о создании суперкомпьютера на 285 тыс. процессорных ядер и 10 тыс графических процессоров
20 мая 2020, 21:28
В прошлом году Microsoft объявила о развитии широкого партнерства с OpenAI - некоммерческой исследовательской компанией из Сан-Франциско, занимающейся искусственным интеллектом (ИИ). Основателями OpenAI являются Илон Маск и Сэм Альтман. Цель деятельности этой компании - развитие открытой, дружественной ИИ-модели. Инвестиции Microsoft в развитии этого партнерства составили $1 млрд.
План сотрудничества OpenAI и Microsoft был направлен на создание вычислительной платформы в Azure, которая могла бы обучать и запускать сложные модели ИИ. Опираясь на подготовленные улучшения, Microsoft внесла необходимые изменения в Azure, позволяющие использовать эту платформу для создания суперкомпьютерных технологий. Целью Microsoft было создание технологий ИИ нового поколения, которые будут доступны обычным разработчикам.
На Build 2020 Microsoft объявила о результате этого партнерства в сотрудничестве с OpenAI: Microsoft создала новый суперкомпьютер для Azure. Со слов Microsoft, согласно правилам формирования TOP-500 суперкомпьютеров в мире, он относится к Top-5 самых мощных суперкомпьютеров в мире. Его мощность охватывает более 285,000 процессорных ядер (CPU core), 10,000 графических процессоров (GPU). Скорость сетевого подключения составляет 400 Гбит/сек для каждого сервера графического процессора.
Новый суперкомпьютер предназначен специально для тренировки массивных распределенных ИИ-моделей следующего поколения. Ожидается, что они будут способны выполнять более широкий спектр функций. Поэтому им необходимо значительно больше вычислительных ресурсов.
Как заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, «целью OpenAI является не только достижение исследовательских достижений, но и разработка и разработка мощных технологий ИИ, которые могут использовать другие люди».
Создание и тренировка массивных моделей требует наличия прогрессивной супервычислительной инфраструктуры или кластеров современного оборудования, соединенных с помощью сетей высокой пропускной способности. Благодаря размещению в облаке Azure суперкомпьютер обладает преимуществами современной облачной инфраструктуры, включая быстрое развертывание, надежность дата-центров и доступ к сервисам Azure.
Microsoft уже разработала собственное семейство подобных моделей - Microsoft Turing models - и самую крупную из существующих на данный момент языковую модель с 17 млрд параметров Turing Natural Language Generation (T-NLG). Компания также объявила, что скоро откроет код Тьюринговых моделей, а также методы их обучения в Azure Machine Learning.
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