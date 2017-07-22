Слухи: Samsung отправила BOE заявку на выпуск дисплейных панелей для Galaxy S21
20 мая 2020, 22:26
По слухам, Samsung направила в адрес крупнейшего китайского производителя компьютерных компонентов компании BOE Technologies Group официальный запрос на поставку дисплейных панелей для оснащения некоторых моделей флагманского смартфона Galaxy S21.
Необычность заявки состоит в том, что собственное подразделение Samsung Display само является производителем дисплейных панелей. Подача заявки стороннему производителю на выпуск дисплейных панелей для флагманской модели выглядит более чем необычно для Samsung. Достоверность такого слуха подтвердило позднее издание SamMobile.
Как сообщают некоторые корейские инсайдеры, отказ Samsung от использования собственных дисплейных панелей для базовой модели Galaxy S21 может означать, что вендор планирует по-разному комплектовать смартфоны линейки Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra. Для модели Galaxy S21 Ultra отказ от собственных панелей Samsung Display в пользу панелей BOE выглядит совсем маловероятным. Как указывают инсайдеры, дисплейные панели BOE не поддерживают частоту обновления экрана 120 Гц, поэтому применение из панелей для Galaxy S21 Ultra невозможно.
Инсайдеры также утверждают, что Samsung могла рассматривать вопросы оптимизации затрат. Цель подачи заявки может отражать стремление вендора уточнить возможные цены на продукцию, условия оплаты и уровень качества. Эти данные могут потребоваться для проведения необходимых расчетов. Оферта на производственный выпуск подается поздней после завершения предварительных расчетов.
В то же время наличие заявки может указывать, что базовая модель Galaxy S21 может не поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц. Вендор может ограничиться для этой модели выбором частоты обновления в 90 Гц. Более того, сообщается, что направленный в адрес BOE запрос касался именно панелей с частотой обновления 90 Гц.
Кроме того, запросы на выпуск панелей были отправлены еще и в адрес Samsung Display - собственного подразделения Samsung, которое занимается выпуском дисплейных панелей. В них упоминались панели с частотой обновления 60 и 120 Гц.
SamMobile сообщает, что некоторые из устройств в линейке Galaxy S21 непременно будут иметь дисплейные панели с поддержкой 120 Гц. Они будут выпускаться на заводе Samsung Display.
Некоторые отраслевые инсайдеры считают, что необычный шаг с подачей заявки в адрес BOE мог быть связан с внутрикорпоративными отношениями между Samsung Electronics и Samsung Display. Возможно, появление слухов об официальной подаче заявки в адрес BOE является не более чем блефом, чтобы вынудить Samsung Display снизить свои цены. Если удастся, Samsung Electronics может не использовать панели BOE для флагманов следующего года.
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