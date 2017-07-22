Xiaomi Mi выпустила самую дешевую PTZ-камера SE PTZ с углом обзора 360⁰
20 мая 2020, 23:41
Не привлекая особого внимания, компания Xiaomi выпустила PTZ-камеру SE PTZ, являющуюся самой дешевой в серии Mi. Модель была разработана в рамках краудфандингового проекта Youpin и предназначена для поставок только на внутренней рынок. Розничная цена Xiaomi Mi SE PTZ составляет 149 юаней ($20,9), при этом камера позволяет вести дистанционное видеонаблюдение с углом обзора 360⁰.
В преддверии выпуска этой бюджетной модели Xiaomi выпустила еще три модели PTZ-камер. Они отличались более высоким качеством получаемой картинки. К эту линейку вошли модели: PTZ (1080P), PTZ 2K (1296P) и PTZ Pro (1296P).
PTZ-камера (Pan-Tilt-Zoom / панорамирование, изменение наклона и зума) представляет собой устройство видеосъемки, которое поддерживает удалённое управление направлением и предоставляет возможность увеличения изображения. Такими системами можно дистанционно управлять с помощью систем автоматизации.
PTZ-камера SE PTZ серии Mi поставляется с 2-мегапиксельной камерой. Она может снимать видео высокой четкости (1080p) и применяет технологию WDR (Wide Dynamic Range / широкий динамический диапазон), которая позволяет получать высокое качество изображений при любом перепаде уровней освещенности. Благодаря этому, камера SE PTZ способна записывать с достаточно высоким качеством даже в условиях отсутствия освещения и применения подсветки.
Камера комплектуется специальным инфракрасным фонарем подсветки, излучающим на длинах волн 940 нм. Яркость заполняющего света регулируется с помощью оптической системы и программного обеспечения оптимизации.
Камера обеспечивает возможность контроля также в ночных условиях. В ней используется технология кодирования видео нового поколения H.265, что позволяет беспрепятственно вести дистанционную съемку с качеством видео 1080p HD при пропускной способности линии связи на uplink, равной 1М.
По данным GizmoChina, модель имеет слот для карт памяти microSD 32 Гбайт. Есть также поддержка для NAS или облачного хранилища.
Видеозапись, записанная на карту microSD, может воспроизводиться со скоростью, ускоренной в 1/4/16 раз.
Камера Mi SE PTZ способна распознавать появление людей в кадре и подавать сигнал тревоги, когда обнаруживается подозрительная активность или движение. При этому камера умеет фильтровать движение от ветра, колыхание травы, перемещения домашних животных и пр.
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