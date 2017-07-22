РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс GIGABYTE Aorus RGB: модули памяти с тактовой частотой 4400 МГц

21 мая 2020, 08:54


GIGABYTE представила новые модули оперативной памяти стандарта DDR4 под названием Aorus RGB, рассчитанные для работы в мощных игровых системах. Модули продаются в наборе из двух штук, каждый из которых имеет емкость 8 ГБ.

Анонс GIGABYTE Aorus RGB


Память Aorus RGB имеет тактовую частоту 4400 МГц, тайминги 19-26-26-46 и сертифицирована для работы с платформами Intel Z490 и AMD X570. Как подчеркивает производитель, модули Aorus RGB прошли множество различных тестов, что гарантирует заявленную высокую производительность новинки, а также ее надежную работу. К слову, GIGABYTE предоставляет пожизненную гарантию на эти модули.




Память оснащена алюминиевым радиатором для отвода тепла, а для всех любителей ярких компонентов своего ПК, предусмотрено наличие RGB-подсветки. С помощью приложения GIGABYTE RGB Fusion 2.0. пользователи могут настроить управление подсветкой и даже синхронизировать ее с подсветкой других компонентов своего ПК.

Производитель ничего не сообщил о ценах на новинку, как не обозначил и дату их появления в продаже.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • BIOSTAR анонсировала две материнские платы серии RACING с поддержкой процессоров Intel 10-го поколения
  • ASRock пополнила линейку материнских плат Steel Legend моделями с сокетом LGA1200
  • Линейка материнских плат MSI на чипсете AMD B550 засветилась в базе данных ЕЭК
  • ASUS представила серию рабочих станций и новую материнскую плату
  • GeIL выпустила наборы ОЗУ DDR4 для новейших мобильных процессоров Intel и AMD

    • следующая новость
    Ультракомпактный Chuwi Corebox уступает размерами корпуса, но не производительностью

    предыдущая новость
    Xiaomi Mi выпустила самую дешевую PTZ-камеру SE PTZ с углом обзора 360°

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 мая, 2020

    Xiaomi представила умную колонку стоимостью $49

    Xiaomi выпустило универсальное автомобильное зарядное устройство с автоматическим зажимом

    Honor дополнит серию смартфонов Play 4 моделью Pro с боевой геймерской раскраской

    Samsung выпустила армейскую версию флагманского Galaxy S20

    Звуковая панель Ray-Danz серии TCL 9 с Dolby Atmos и уникальным дизайном, отмеченный IF Design Award

    Шутер Serious Sam 4 в августе появится на ПК

    CEO Google рассказал о своем видении будущего ИТ-отрасли

    SteelSeries представила беспроводную гарнитуру для Xbox и PlayStation

    Ультракомпактный Chuwi Corebox уступает размерами корпуса, но не производительностью

    Анонс GIGABYTE Aorus RGB: модули памяти с тактовой частотой 4400 МГц

    20 мая, 2020

    Xiaomi Mi выпустила самую дешевую PTZ-камеру SE PTZ с углом обзора 360°

    Samsung Galaxy S21 может использовать дисплей от BOE

    Microsoft объявила о создании суперкомпьютера на 285 тыс. процессорных ядер и 10 тыс графических процессоров

    Verizon и T-Mobile оказались одновременно и лучшими, и худшими операторами 5G в мире

    Анонс ORIGIN PC EON17-X: мощный игровой ноутбук стоимостью $2600

    ID-Cooling представила вентиляторы в нежных оттенках

    Windows 10 скоро сможет запускать приложения с Linux GUI напрямую

    Слухи: ASUS ROG Phone 3 получит чипсет Snapdragon 865 и 8 ГБ ОЗУ

    Vivo установит фотодатчик Samsung ISOCELL GN1 на шарнирном подвесе в смартфоне Vivo X50 Pro

    В Китае построили уже более 200 000 базовых станций 5G

    ССЫЛКИ