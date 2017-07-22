Анонс GIGABYTE Aorus RGB: модули памяти с тактовой частотой 4400 МГц
21 мая 2020, 08:54
GIGABYTE представила новые модули оперативной памяти стандарта DDR4 под названием Aorus RGB, рассчитанные для работы в мощных игровых системах. Модули продаются в наборе из двух штук, каждый из которых имеет емкость 8 ГБ.
Память Aorus RGB имеет тактовую частоту 4400 МГц, тайминги 19-26-26-46 и сертифицирована для работы с платформами Intel Z490 и AMD X570. Как подчеркивает производитель, модули Aorus RGB прошли множество различных тестов, что гарантирует заявленную высокую производительность новинки, а также ее надежную работу. К слову, GIGABYTE предоставляет пожизненную гарантию на эти модули.
Память оснащена алюминиевым радиатором для отвода тепла, а для всех любителей ярких компонентов своего ПК, предусмотрено наличие RGB-подсветки. С помощью приложения GIGABYTE RGB Fusion 2.0. пользователи могут настроить управление подсветкой и даже синхронизировать ее с подсветкой других компонентов своего ПК.
Производитель ничего не сообщил о ценах на новинку, как не обозначил и дату их появления в продаже.
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