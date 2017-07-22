Ультракомпактный Chuwi Corebox уступает размерами корпуса, но не производительностью
21 мая 2020, 09:10
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Недавно выпущенный Chuwi ультракомпактный компьютер CoreBox будет доступен на Amazon в конце мая по цене 299 долларов, после чего появится и на Аliexpress. Этот мини-компьютер разрушает привычное впечатление от традиционного настольного ПК: имея объём корпуса всего 2 литра, он удобен при повседневном использовании и не уступает в производительности более крупным ПК. CoreBox оснащается процессором Intel Core i5 5257U, встроенной графикой iris Graphics 6100, 8 ГБ ОЗУ и M.2 SSD объёмом 256 ГБ.
AS SSD Benchmark: чтение: 517 МБ/с, запись: 435 МБ/с
При реальном использовании производительность CoreBox также впечатляет, скорость запуска рабочих, обучающих и развлекательных программ очень высока. Используемая в нём графика iris Graphics 6100 Coerbox может плавно декодировать видео 4K, обеспечивая визуальные ощущения высокого уровня.
В дополнение к повседневному офисному программному обеспечению, Corebox легко справляется с задачами дизайна, редактирования, программирования и т.д.