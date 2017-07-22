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CEO Google рассказал о своем видении будущего ИТ-отрасли

21 мая 2020, 10:29


Генеральный директор Google, Сундар Пичай (Sundar Pichai), дал интервью изданию The Verge и рассказал о видении компании на будущее ИТ-отрасли и ее отношении к ряду важных вопросов, которые стоят перед отраслью. В частности, он ответил, почему компания мало занимается аппаратными разработками и почему сотрудничает со своим главным конкурентом - Apple.

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На аппаратном уровне «сложно» работать!

В течение нескольких последних лет Google занималась прежде всего тем, что связано с интеграцией различных направлений в ИТ. «Аппаратное обеспечение - это сложно. Это требует серьезных начальных затрат. Там уже есть определенные составляющие, которые требуют реальных и серьезных затрат на внедрение. Это касается всего - от процессоров до разработки дисплеев или камер».




Google не замыкает свое участие в развитии экосистемы только на смартфонах

Вместо того, чтобы делать телефоны, у Google есть свое видение, куда должна развиваться ИТ-отрасль. «Мы ориентированы на долгосрочную перспективу. Мы не замыкаемся только на смартфонах. У нас есть видение того, в каком направлении должны развиваться все задачи, связанные с вычислениями. Реализовать эти планы сложно, если не принимать во внимание совместное развитие всех направлений, связанных с совершенствованием оборудования, программного обеспечения и услуг».

Выбор между доступными и флагманскими устройствами

Google будет продолжать работать по обоим направлениям. Ее будет интересовать как сегмент доступных, бюджетных смартфонов, так и «дорогой» флагманский сегмент. Речь шла о развитии линейки Pixel.

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Сколько может продлиться ситуация с коронавирусом?

«Очевидно, что сложно предсказать характер дальнейшего развития вирусной пандемии, насколько долго это будет продолжаться. В целом, мы придерживаемся мнения, что ее влияние будет наблюдаться еще на протяжении некоторого времени». Потом Пичай добавил: «Мне сложно сказать».

Когда откроются офисы Google и когда люди вернутся туда на работу?

Пичай заявил, что сейчас наблюдается «нестабильная ситуация», и он ожидает, что большинство сотрудников будут работать из дома до конца года.

Дальнейшая, значительная часть интервью касалась вопросов участия Google в борьбе с пандемией в США. В частности, были затронуты вопросы сотрудничества с администрацией Трампа, обсуждаемые с Тимом Куком вопросы и вопросы о том, в каком направлении развивается сотрудничество между Google и Apple. Все эти вопросы носили больше национальный, а не международный характер.



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