Отличная новость для всех поклонников классических шутеров с тысячами врагов, которых нужно убивать, не задумываясь ни над чем другим, пришла из стана разработчиков и издателей культовой игры Serious Sam. Croteam и Devolver Digital объявили, что Serious Sam 4 станет доступна на ПК и Google Stadia где-то в августе текущего года. При этом версия для консолей появится несколько позже - релиз намечен на начало 2021 года.
А что по поводу механики? По большей части, вы знаете, чего ожидать, если вы когда-либо играли в одну из серий этой франшизы. Ваша задача состоит в том, чтобы спасти мир от злых сил, отстреливая, казалось бы, бесконечные волны нелепых врагов.
Разница заключается в исполнении. Визуально игра сильно шагнула вперед по-сравнению с предыдущими частями шутера. Однако новые технологии все также позволяют создать игровые ситуации, когда тысячи монстров одновременно атакуют игрового персонажа. Скучать точно не придется.
При этом в игре появились новые враги, а также новые виды оружия, например, автоматический дробовик. В общем поклонники игр точно будут чувствовать себя в своей тарелке играя как в одиночку, так и в многопользовательском режиме с четырьмя игроками.
Вы просто гляньте этот душевный трейлер:
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".